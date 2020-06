Kursprogramm startet am 16. Juni

Mosbach.Das Bildungszentrum startet am Dienstag, 16. Juni, mit einem verringerten Kurs- und Seminarprogramm. Das Erwachsenenbildungsprogramm unterliegt einem Hygieneplan und vorgegebenen Mindestabständen für Teilnehmer und Referenten in den Seminarräumen. Deshalb kann nur eine begrenzte Teilnehmerzahl Einzelveranstaltungen, Seminare und Kurse besuchen. Darüber hinaus ist es erforderlich, sich telefonisch oder schriftlich im Bildungszentrum, Neuburgstraße 10, anzumelden. Nur angemeldete Personen, die eine Bestätigung erhalten, können an Veranstaltungen teilnehmen. Die Anmeldungen werden nach Eingang vergeben und berücksichtig. Kurse im Bewegungsbereich der Gesundheitsprävention dürfen noch nicht wieder veranstaltet werden. Ankündigungen aktueller Kurse und Einzelveranstaltungen auf www.bildungszentrum-mosbach.de oder unter Telefon 06261/17057.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.06.2020