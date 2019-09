Kurse für Freizeit, Beruf und Gesundheit

Buchen.Die VHS Buchen hat es wieder geschafft, ein äußerst abwechslungsreiches Programm mit jeder Menge noch nicht da gewesener Kurse auf die Beine zu stellen. „Weltreise durch Wohnzimmer“ ist so ein Kurs. Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden, öffnen für zwei Stunden ihr privates Wohnzimmer. Sie erzählen von sich, ihrer Familie und ihrem Herkunftsland, zeigen Fotos und berichten Geschichten dazu. Wer hingegen seine eigene Reisegeschichte erleben möchte, der kann mit der VHS Buchen zu einer fünftägigen Studienreise in die deutschen Hansestädte Schwerin, Wismar, Lübeck und Rostock aufbrechen.

Zum Bereich Gesellschaft zählen aber auch spezielle Angebote für junge Menschen: „MFM – My Fertility Matters – meine Fruchtbarkeit zählt“. Dies ist ein wertorientiertes sexualpädagogisches Präventionsprogramm, das Kinder und Jugendliche durch die Pubertät begleiten soll. Passend dazu wird Professor Dr. Eva Rass zum Semesterstart am 23. September in Buchen einen Vortrag zum Thema „Pubertät – Der ganz normale Wahnsinn!“ halten.

Jeder, der gerne kreativ arbeiten möchte, weiß, dass er unter dem Begriff Kultur bei der VHS fündig wird. Neu eingetroffen ist das Angebot „Meditatives Zeichnen“, das den Einklang aus Entspannung und Kreativität bildet. Der Kurs umfasst drei Termine und lädt in der stillen Winterzeit zum Innehalten in meditativer Atmosphäre ein. Die Rubrik „junge vhs“ bietet außerdem sowohl in den Herbst- als auch Winterferien „Nähkurse für Jugendliche“ von zehn bis 17 Jahren, die gerne ein selbst genähtes T-Shirt, Kissen oder Kleid herstellen möchten.

„Knieschule“

Mit „Knieschule“ und „Yoga für den Mann“ gehen zwei neue Kurse in der Rubrik Gesundheit an den Start. Die Knieschule ist für Menschen mit Knieschmerzen, einer Kniegelenksarthrose oder einem Gelenkersatz konzipiert. Beim Yoga, das sowohl an der frischen Luft als auch im Entspannungsraum stattfindet, lernt „Mann“ was Yoga von anderen Sportarten unterscheidet.

„Einführung in Qigong – Die 6-Laute-Methode“ ist ein ebenfalls neues Angebot. Genauso wie der in Buchen und Rosenberg stattfindende Workshop „Die Kraft in der Krise – Resilienz trainieren“. Woran es liegt, dass manche Menschen sich nach einer Lebenskrise schneller erholen als andere, wird hier durch theoretisches Wissen und praktische Übungen erarbeitet. Jeder Mensch ist in der Lage sich selbst zu verteidigen, das sagt die Lehre des „Krav Maga“, einer modernen Form der Selbstverteidigung aus Israel, die die VHS in Buchen und Osterburken anbietet.

Neu bei den Sprachen sind die Angebote „Englisch 1. Semester“ und „Business English“ in Hardheim. Wer es ausgefallener mag, der kann ohne Vorkenntnisse mit „Chinesisch 1. Semester“ sein Sprachenrepertoire erweitern oder, wenn Vorkenntnisse vorhanden, sich für „Arabisch 5. Semester“ entscheiden. Bei Unsicherheiten welcher Sprachkurs der richtige ist, lädt die VHS zu einer kostenfreien Beratung am 18. September um 18 Uhr ins VHS-Haus 1 in Buchen ein.

Online-Kurse

Der berufliche Bereich bietet mit „Xpert-Business“ Online-Kurse mit Durchführungsgarantie an. Xpert-Business ist ein Kurs- und Zertifikatssystem zur Betriebswirtschaft, das auf einem bundeseinheitlichen Gesamtkonzept für den kaufmännischen Bereich basiert und vom Einstieg bis zum Profi-Niveau reicht. Weitere Infos unter: www.xpert-business.eu. Das neue Seminar „Achtsame Kommunikation“ lässt seine Teilnehmer im privaten, wie beruflichen Umfeld profitieren. Und für alle, die sich für Computerthemen interessieren, lohnt sich der Blick ins neue Programmheft ohnehin. Kurse, wie „Fritz!Box Grundlagen“ oder „Smartphone GoogleKonto“ sind hier zu finden.

Informationen zu Anmeldungen, Geschenk-Gutscheinen und Kursen sowie das neue Programm gibt es unter www.vhs-buchen.de. Das kostenlose Programm zum Mitnehmen liegt ab sofort in Rathäusern, Banken, öffentlichen Einrichtungen und vielen Geschäften aus.

Außerdem findet die „Lange der Nacht der Volkshochschulen“ statt. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Institution Volkshochschule und ihres eigenen 70-jährigen Geburtstages lädt die VHS Buchen am 20. September ab 18 Uhr alle interessierten Bürger in ihre Räumlichkeiten ein.

Landrat Dr. Achim Brötel wird zu Beginn des Abends Grußworte sprechen sowie Bürgermeister Roland Burger, der auf die 70-jährige Geschichte der VHS Buchen eingehen wird. Auf dem Programm stehen ein Querschnitt durch das aktuelle Kursangebot sowie ein Sektempfang mit Buffet. Den Gästen entstehen keine Kosten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.09.2019