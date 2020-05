Kurse ab Mitte Juni in Kleingruppen

Buchen.Bei der Volkshochschule (VHS) Buchen starten ab Mitte Juni wieder Kurse im Bereich Beruf, zu denen man sich ab sofort anmelden kann. Gelernt wird ausschließlich in Kleingruppen mit maximal fünf oder acht Teilnehmern. Mittels dieser VHS-Angebote im Berufsbildungsbereich können Grundkenntnisse in den Office-Programmen vertieft werden, um Büroarbeiten am PC professionell und zeitsparend zu managen.

Maskenpflicht im Flur

Im Kursraum herrscht keine Maskenpflicht, da der Abstand von 1,5 Metern gewahrt wird. Da dies auf dem Flur jedoch nicht möglich ist, müssen dort (Alltags-)Masken getragen werden. Außerdem stehen Desinfektionsspender zur Verfügung.

Seminare an Freitagen

Alle Seminare finden freitags von 14 bis 17.15 Uhr und samstags von 9 bis 12.15 Uhr statt (Powerpoint nur an einem Freitag). Zu folgenden vier Themen gibt es noch freie Plätze: Word-Vertiefung findet am Freitag, 19., und Samstag, 20. Juni, Excel-Vertiefung am Freitag, 3., und Samstag, 4. Juli, Powerpoint-Präsentationen am Freitag, 10. Juli, und Outlook mit E-Mail und Zeitmanagement findet am Freitag, 17., und Samstag, 18. Juli, statt.

