Kreistag wählt Maik Dick

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Rechnungsprüfungsamt des Neckar-Odenwald-Kreises bekommt ab Januar 2021 eine neue Führung. Maik Dick aus Helmstadt-Bargen wird Nachfolger der bisherigen Leiterin Brigitte Schweizer, die in den Ruhestand geht. Gewählt wurde Dick vom Kreistag Anfang Juli in nichtöffentlicher Sitzung. Bekanntgegeben wurde diese Entscheidung dann in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Spannende Aufgabe

„Ich freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle und spannende Aufgabe und sehe den kommenden Herausforderungen sehr zuversichtlich entgegen“, sagte Dick. „Eine Rechnungsprüfung, die für die Mitarbeiter und Kollegen auch ansprechbar ist, die im Vorfeld von Entscheidungen berät und unterstützt – so möchte ich die Arbeit des Rechnungsprüfungsamts gerne ausrichten.“

Seit 2008 Sachgebietsleiter

Nach dem Abitur und dem Studium für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl startete Dick 1997 seine berufliche Laufbahn beim Jugendamt des Landratsamts Rems-Murr-Kreis in Waiblingen und als stellvertretender Kämmerer bei der Gemeinde Baltmannsweiler. Anfang 2002 erfolgte die Versetzung zum Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, wo er zunächst sechs Jahre in der Rechnungsprüfung tätig war. Danach wechselte er 2008 als Sachgebietsleiter Personalwirtschaft in die Personalverwaltung. Seit fast acht Jahren leitet er den Fachdienst Personal. Bild: Landratsamt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.07.2020