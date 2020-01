„Kraft-Werk Schwarzach“ mit 2500 Euro unterstützt

Eberstadt/Schwarzach.Gesundheit ist das höchste Gut. So sind stabile Gesundheit und die Erhaltung der Lebensqualität auch für den Lions-Club Madonnenland wichtige Themen: Im Rahmen des Clubabends des Serviceclubs besichtigen die Mitglieder am Mittwoch das Eberstadter Gesundheitszentrum an der Höhle (Sanatorium), wo Steffen Kreß den „Lions“ unter anderem Kurmethoden und medizinisch-psychologische Therapieansätze näher erläuterte.

Danach fand man sich im Restaurant „Seeterrasse“ ein, wo Präsident Dr. Michael Kuhn eine Spendenübergabe von besonderer Wertschätzung einleitete: Vor dem Abendessen übergab er insgesamt 5500 Euro, von denen 2500 Euro an den in seiner Konzeption bundesweit einmaligen Schwarzacher Verein „Kraft-Werk Schwarzach“ gingen. Dort können Menschen mit Behinderung unter anderem Gewichtheben lernen, was jedoch sowohl für den Umgang mit Gehandicapten als auch in fachlicher Hinsicht geeigtenes Personal erfordert. „Das Geld kommt den Ausbildungen solcher Personen zugute“, betonte Kuhn, ehe der im „Kraft-Werk“ aktive Past-Präsident Oliver Caruso über nachweisbare Erfolge informierte: Das Gewichtheben aktiviere Muskeln und sorge für die Stabilisierung und Verbesserung der Motorik, wodurch die Kursteilnehmer selbstständiger werden, ein besseres Körpergefühl erlernen und ihre Lebensumstände maßgeblich verbessern können.

3000 Euro für Patenschaften

Weitere 3000 Euro werden den Patenschaften, die der Lions-Club Madonnenland mit behinderten Menschen pflegt, zugute kommen. „Es macht einfach Spaß, Spenden zu übergeben“, erklärte Dr. Michael Kuhn. In eigener Sache informierte er noch über die am 28. März in der Hardheimer Erftalhalle stattfindenden „Party Nights“, für die Eintrittskarten bereits erhältlich sind: Gerade derartige Veranstaltungen tragen zu gut gefüllten Spendentöpfen und damit zum Wohl anderer Menschen bei, die von den „Lions“ unterstützt werden. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020