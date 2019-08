Kooperation als gelebte Inklusion gewürdigt

Hettingen.Eine Erfolgsgeschichte ist zu Ende: Zehn Jahre lang waren die Schüler einer Außenklasse der Schwarzbachschule Schwarzach an der Baulandschule Hettingen beheimatet, nun wurden sie feierlich verabschiedet. Mehrere Redner würdigten die Kooperation zwischen den beiden Bildungseinrichtungen als gelebte Inklusion. Sie hatte in der Tat Beispielcharakter, was unter anderem die für die Hettinger Schülerschaft sprechende Achtklässlerin Maya Felgendreher zum Ausdruck brachte. „Es sind echte Freundschaften entstanden, und auch wenn man sich von nun an nicht mehr jeden Tag begegnet, haben diese Freundschaften Bestand.“

Ob Kinder mit oder ohne Handicap – das spielte im Schulalltag des Baulanddorfes längst keine Rolle mehr. Als sich vor über elf Jahren das damalige Kollegium unter der Ägide des ehemaligen Rektors Hans-Eberhard Müller dafür aussprach, eine solche Außenklasse der zur Johannes-Diakonie gehörenden Schwarzbachschule einzurichten, wusste man kaum, worauf man sich einließe.

Weil sich daraus eine Win-win-Situation für alle Beteiligten entwickelte und der Schulstandort Hettingen aufgewertet wurde, hätte man sich nach den Worten des heutigen Rektors Jochen Köpfle eine Fortführung der Zusammenarbeit gewünscht. Allerdings fehlen dazu die Schüler. Trotzdem erneuert der Schulleiter die Zusage, im Falle eines Falles die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und weiterhin als Partnerschule zur Verfügung zu stehen.

Leitziele verwirklicht

Auch der Leiter der Schwarzbachschule, Steven Reres, bezeichnete die nun zu Ende gegangene Kooperation als wertvoll für alle Beteiligten. Er sah die Leitziele, dass sich alle im sozialen Miteinander helfen und unterstützen, dass in der Gemeinschaft gelernt und gelebt wird, als verwirklicht an. An Jochen Köpfle überreichte er ein Gemälde, das einen Leuchtturm zeigt - ein Bild mit Symbolcharakter. Für die Eltern der Schwarzbachschüler dankte Simone Großkinsky, insbesondere den beiden Außenklassen-Lehrkräften Regina Biemer-Vilgis und Christoph Meier für deren engagiertes Wirken. Die Elternsprecherin hatte sich seinerzeit mit großem Einsatz und gegen bürokratische Widerstände für die Einrichtung der Außenklasse in Hettingen eingesetzt. Dadurch wurden den Schwarzbachschülern, die alle aus dem Raum Buchen kamen, lange Anfahrtswege erspart.

Von Anfang an dabei

Regina Biemer-Vilgis war von Anfang an dabei. Unter ihrer Leitung und zusammen mit den Lehrkräften der Baulandschule wurden viele gemeinsame Projekte verwirklicht, ferner Ausflugs- und Theaterfahrten unternommen. Sie hatte ganz sicher einen großen Anteil daran, dass die Inklusion in Hettingen so gut funktionierte. Immer wieder wurde in der örtlichen Presse darüber berichtet.

Gefällige musikalische Darbietungen der Schwarzbachschüler und eine zum Schmunzeln anregende letzte „Unterrichtsstunde“ rundeten die Feierstunde ab, zu der auch zahlreiche ehemalige Lehrkräfte beider Schulen gekommen waren. Sie wurden dabei mit Präsenten bedacht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019