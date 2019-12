„Kompetenz ist die beste Werbung für uns“

Buchen.Vor über einem Jahr initiierte der Bezirk 7 – östlicher Odenwald und Bauland – des Odenwaldklub (OWK) einen Workshop zum Thema „Wandern“. Ein Schwerpunkt war die Ausbildung für Wanderführer. „Wandern ist unser Hauptgeschäft und kompetente Wanderführer die beste Werbung für uns“, sagte damals Hauptwanderwart Herbert Stieber. „Kompetenz vermittelt Sicherheit sowohl demjenigen, der eine Wanderung führt, als auch der Gruppe, die geführt wird“. Im November war es soweit: Im Buchener Wanderheim wurde die Ausbildung zum Wanderführer absolviert.

Viele Kenntnisse erforderlich

Wanderführer müssen nicht nur den Weg kennen und die Gehzeit bestimmen können, sondern brauchen auch Kenntnisse zu Kultur, Natur und Umwelt, Orientierungsfähigkeit per Wanderkarten und GPS. Auch Wetterkunde und soziale Kompetenz zur Führung von Gruppen, Wissen über Gefahrensituationen und Notfall-Management sowie Recht und Versicherungen waren Thema der Ausbildung. Josef Eck als Bezirksvorsitzender warb um die Ausbildung vor Ort im Bezirk, um möglichst viele potenzielle Wanderführer aus den Ortsgruppen zum Mitmachen zu motivieren.

Als Referent hatte der OWK Erich Bill von der Wanderakademie des Sauerländischen Gebirgsvereins gewonnen. 18 Teilnehmer aus den Ortsgruppen Buchen, Hardheim, Kleinheubach, Miltenberg und Walldürn hatten sich angemeldet. Geboten wurde an zwei Wochenenden eine Wanderführer-Grundausbildung. Die Inhalte wurden von Bill lebendig und interessant vermittelt.

Lage war ein Vorteil

Herbert Stieber referierte zu den Wanderwegen im Odenwald. Positiv war auch die Lage des Wanderheims direkt am Stadtrand von Buchen. Mehrere Hauptwanderwege des OWK führen hier direkt vorbei und auf schönen Pfaden und Wegen in die Wälder um den Hollersee – für die Praxisbausteine der Ausbildung bestens geeignet. Das Feedback der Teilnehmer zu dem vermittelten Wissen war durchweg positiv. Es gilt nun, dies in die Praxis umzusetzen. Schließlich geht es auch darum, Menschen für das Wandern zu begeistern und sie auf die landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten aufmerksam zu machen.

Weiterbildung im Blick

Einige Teilnehmer des Seminars möchten sich weiter qualifizieren und die Ausbildung um die nächsten Bausteine zum zertifizierten Wanderführer (Deutscher Wanderverband) und Natur- und Landschaftsführer (Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz) ergänzen. Dazu sind in den nächsten zwei Jahren drei weitere Wochenendseminare beim OWK zu absolvieren. Hauptwanderwart Herbert Stieber und Bezirksvorsitzender Josef Eck dankten insbesondere auch der Ortsgruppe Buchen mit ihrem Vorsitzenden Bernd Respondek für die Organisation des Seminars im Wanderheim. Weitgehend der gesamte Buchener Vorstand nahm nicht nur an der Ausbildung teil, sondern kümmerte sich auch um das leibliche Wohl der Teilnehmer.

