Knorpelverletzung beim Sport

Buchen.Das Bildungsangebot des Sportkreises Buchen in Kooperation mit den Neckar-Odenwald-Kliniken wird am Dienstag, 31. März, um 19 Uhr mit dem Vortrag „Knorpelverletzungen beim Sport – was kann man tun?“ im Untergeschoss der Zentralen Patientenannahme des Krankenhauses in Buchen fortgesetzt.

Die Veranstaltung wird für die Verlängerung der Übungsleiterlizenz mit zwei Lerneinheiten anerkannt. Interessierte Vereinsmitglieder sind ebenfalls willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020