Kleine Gesten sind besser als die großen Worte

Hettingen.Die Kolpingsfamilie Hettingen feierte den Kolping-Gedenktag im Heinrich-Magnani-Haus. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bernhard Mackert wurden zwei Strophen des Kolpinggrabliedes gesungen.

In Abwesenheit wurden Ehrungen langjähriger Mitglieder durchgeführt, wobei Hans-Peter Mackert und Helga Gremminger für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde, Karl Kuhn für 60 Jahre und Monika Hauk für 25 Jahre. Nach dem Lied „’S war einst ein braver Junggesell“ gab Pfarrer Balbach einen geistlichen Impuls. Sein Text handelte von großen Helden, zu denen er auch den heiligen Nikolaus zählte. Nikolaus beschenke die Menschen und tue ihnen Gutes. Völlig fehl am Platz sei hingegen die Vorstellung, Nikolaus komme mit einer Rute und tadele die Kinder wegen ihres Fehlverhaltens. Das sei ein Charakterzug, der dem heiligen Bischof fremd sei. Ein solches Bild von Nikolaus sei verzerrt und schief und sollte dringend überdacht werden.

Denn Nikolaus sei nicht der große Wächter, der über Gut und Böse steht, das Gute belohnt und das Schlechte ahndet. Nikolaus sei die Güte in Person. Und deswegen sei er auch zum Helden geworden. Für ihn aber sei das, was er getan und wie er gelebt habe, nicht heldenhaft gewesen, sondern selbstverständlich. „Wir können und dürfen durch den heiligen Nikolaus hindurch auf Christus blicken“, so Balbach.

„Weil Nikolaus ihm in seinem ganzen Leben Raum gegeben hat, weil das Evangelium sein ganzes Leben in Anspruch genommen hat, verehren wir ihn heute nicht als großen Helden, aber als Heiligen. Sein Vorbild, zu allen gütig zu sein, allen Menschen mit Liebe zu begegnen, kann und muss uns heute noch anleiten, ebenso wie er zu handeln“, erklärte der Dekan.

Deshalb sei es auch gut und schön, ihn in diesen Tagen wieder leibhaftig vor Augen zu haben. Um nie zu vergessen, wie eigenes christliches Leben aussehen könne. „Denn meistens sind es die kleinen Gesten und nicht die großen Worte, die sich ins Gedächtnis einbrennen, die Menschen zu Helden machen“, schloss Balbach. Zum Abschluss gab der Vorsitzende bekannt, dass die Jahreshauptversammlung am 25. Januar stattfinden wird.

