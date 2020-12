Klassenzimmer werden zu individuellen Lernbüros

Buchen.„Wir können stolz sein auf unsere Gemeinschaftsschulen, die sich für Vielfalt stark machen und eigenständiges Handeln in einer komplexer werdenden Welt fördern.“ Das ist Amelie Pfeiffers Fazit nach dem Besuch einer Gemeinschaftsschule in Buchen.

In der diesjährigen „Woche der Gemeinschaftsschule“ hat die Grünen-Landtagskandidatin die Karl-Trunzer-Schule besucht, um sich vor Ort über die pädagogische Arbeit, die Herausforderungen und Wünsche von Lehrern, Schülern und Eltern auszutauschen.

Die Gemeinschaftsschule wurde unter der grün-roten Landesregierung eingeführt. Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es fünf Gemeinschaftsschulen, an denen sich die Schüler auf verschiedene Abschlüsse vorbereiten können. „Die Stärke der Schulart zeigt sich bei den Abschlussjahrgängen“, berichtet Pfeiffer. Überdurchschnittlich viele Schüler machten an Gemeinschaftsschulen den Realschulabschluss, obwohl viele mit einer Hauptschulempfehlung in die fünfte Klasse gekommen waren.

„Wir denken Schule und Unterricht vom Schüler aus. Das ist entscheidend“, sagt Schulleiter Walter Scheuermann zu den Gründen für den Erfolg. „Wir nehmen die individuellen Vorkenntnisse, Bedürfnisse und Ziele der Schüler wahr und stärken und fördern ihre vielfältigen individuellen Lernprozesse.“ Die Möglichkeit, auf dem individuell passenden Niveau zu lernen, stellt einen der Hauptgründe dar, warum sich Kinder und Eltern für die Gemeinschaftsschule entscheiden. In der Karl-Trunzer-Schule lernen rund 190 Schüler der Stufen 5 bis 10. Die noch junge Gemeinschaftsschule strebt zukünftig eine gesunde Durchmischung der drei Niveaustufen an, die dem Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialniveau entsprechen.

Der Schulleiter stellte das Konzept der Schule vor, Lehrer verstehen sich als Lernbegleiter und nicht als reine Wissensvermittler. Sie geben den Schülern Lernwerkzeuge und -strategien an die Hand, damit diese eigenständig den nötigen Stoff erarbeiten können. Das Lernen werde selbst zum Thema des Unterrichts, damit die Schüler beginnen den Lernprozess eigenverantwortlich zu organisieren, selbstständig zu recherchieren, Lösungen zu suchen und sich mit anderen auszutauschen. Dafür sei auch ein besonders Raumkonzept und Mobiliar wichtig: Klassenzimmer werden zu Lernbüros, in denen jeder Schüler einen persönlichen Arbeitsplatz und einen eigenen Container hat. Die flexiblen Möbel lassen sich auch jederzeit umstellen zum Gruppen- oder Gemeinschaftsarbeitsplatz, je nach Bedarf.

„Unser Anspruch der Vielfalt nachzukommen, ist besonders auf Raum angewiesen,“ so Scheuermann. „Die Schüler verbringen acht Stunden täglich hier. Dafür stehen ihnen neben Lernbüros und Inputräumen auch Rückzugsräume zur Verfügung, in denen sie sich auch mal entspannen kann.“ Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Kulturen und Lebensentwürfe werde außerdem das wertschätzende und rücksichtsvolle Miteinander gefördert.

Beim ersten Lockdown hätten deshalb die Schüler Vorteil gehabt, dass sie es gewohnt waren, eigenständig – auch zuhause – zu arbeiten. Lernplattformen, von denen Dateien heruntergeladen werden können und die nötige Grundausstattung seien außerdem vorhanden. „Kurzum: Wir können Schülern Material zukommen lassen, aber sind noch nicht so weit, dass wir Fernunterricht umsetzen können.“

Im Sommer wurden WLan im gesamten Schulgebäude eingerichtet, Präsentationsmedien erneuert, große Bildschirme in den Klassenzimmern angebracht. Der nächste Schritt werde sein, alle Schüler mit Tablets auszurüsten und die Lehrer dafür entsprechend zu schulen, so Scheuermann.

Die Pandemie hat auch hier die Digitalisierung der Schule beschleunigt, es gab zahlreiche Förderungen aus Berlin, die der Schulträger in Buchen erfolgreich eingeworben hat. Zuletzt blieben nur noch zwei Wünsche an die Landespolitik, die Scheuermann der Landtagskandidatin mit auf den Weg gab: Eine bessere Ausstattung mit Lehrkräften und die verstärkte allgemeine Wertschätzung der Schulart.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020