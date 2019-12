Kirchenmusik an Weihnachten

Walldürn.Das Hochfest der Geburt Jesu Christi wird an Heilig Abend um 17 Uhr von rund 40 Sängern des Jugendchors mitgestaltet. Vor der Christmette singt der Chor Taizé-Gesänge oder beispielsweise „Herr ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach“ von Gregor Linßen zur Einstimmung. Neu in diesem Jahr ist der Song „May the Lord send Angels“. Ein Schwerpunkt sind zwei Lieder im Arrangement von „Pentatonix“, einer A-capella-Band mit in der Summe circa einer Milliarde Aufrufe auf Youtube.

Für alle, die Weihnachten bewusst feiern wollen, bietet ein Team junger Erwachsener am 24. Dezember um 23 Uhr eine Wort-Gottes-Feier in der Kreuzkapelle an. Zum Thema „Licht-Wegweiser zum Leben“ gibt es inspirierende Texte und viel Musik vom Singkreis Buchen mit Band. Im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein mit Glühwein und Lebkuchen statt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, widmet sich der Kirchenchor von St. Oswald ganz der Klassik. Im Hochamt um 10.45 Uhr erklingt die „Missa brevis in C“ von Mozart, bekannt als „Spatzenmesse“ mit großem Orchester. Als Solisten sind Melanie Trunk-Ries (Sopran), Helen Majer (Alt), Lukas Schäfer (Tenor) und Martin Grollmuss (Bass) zu hören. Der erste Weihnachtsfeiertag schließt mit der Weihnachtsvesper um 19 Uhr in der Stadtkirche.

Die Kinderchöre der Pfarrei St. Oswald gestalten den Familiengottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 10.45 Uhr mit. Schwerpunkte sind Lieder aus dem neuen Kinderchorbuch „Chorissimo“.

