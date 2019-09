Kirchenglocken müssen schweigen

Hainstadt.Die Kirchenglocken von Hainstadt schweigen seit Anfang Juli zwischen 22 und 6 Uhr. Aufgrund mehrerer Anfragen von Bürgern, warum dies so ist, hat sich Ortsvorsteherin Regina Schüßler an die Presse gewandt. Demnach hat sich der Ortschaftsrat mehrmals mit dem Antrag eines Bürgers zur nächtlichen Abschaltung der Kirchenglocken befasst. Man habe sich auch in anderen Ortschaften nach der Handlungsweise erkundigt und sei dreimal zu einem ablehnenden Ergebnis gekommen. Der Antragsteller habe aber ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben, das seine Sichtweise bestätigte. „Deshalb mussten die Kirchenglocken zwischen 22 und 6 Uhr abgestellt werden“, so die Ortsvorsteherin gegenüber den FN.

