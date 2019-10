„Kirchengemeinderat ist ein tolles Team“

Seit 2002 ist Pfarrerin Irmtraud Fischer in der evangelischen Christusgemeinde in Buchen aktiv. Im nächsten Jahr geht sie vorzeitig in den Ruhestand und wird die Bleckerstadt verlassen.

Buchen. Zum 1. August 2020 wird es einen Wechsel auf der Pfarrstelle der evangelischen Christusgemeinde geben. Die Verabschiedung von Pfarrerin Irmtraud Fischer erfolgt in einem Gottesdienst am 25. Juli. Vorzeitig hört die Seelsorgerin auf, was ihrer starken Schwerhörigkeit geschuldet ist. „Sie kostet jetzt so viel Kraft, dass es mühsam wird“, gesteht die Theologin. Seit 20 Jahren trage sie Hörgeräte und habe die Schwerhörigkeit stets immens gut kompensiert, doch das nehme immer mehr ab. „Die Arbeit macht Freude, aber das Pensum ist zu groß“.

„Ich würde gerne in Buchen bleiben, aber das ist nicht sinnvoll“, sagt Fischer gegenüber den FN. Es gehe darum, den Nachfolger oder die Nachfolgerin nicht absichtlich oder unabsichtlich zu behindern. „Wir würden uns gern in Eberbach niederlassen“, blickt sie in die Zukunft. Dort will sie ehrenamtlich als Gottesdienstberaterin noch weiter aktiv bleiben und den einen oder anderen Gottesdienst wird sie sicher auch noch halten. Wer Nachfolger der 62-Jährigen in Buchen wird, ist noch unklar. Wenn alles klappt, wird die Stelle im Januar neu ausgeschrieben – dann könnte im September der neue Pfarrer oder die neue Pfarrerin den Dienst antreten.

Weniger Gottesdienstbesucher

Natürlich wollten die FN beim Gespräch im Gemeindehaus auch wissen, wie es um die evangelische Christusgemeinde bestellt ist. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2002 habe „der Gottesdienstbesuch deutlich abgenommen“. Von 120 sei die Zahl der regelmäßigen Besucher auf mittlerweile 40 gesunken. Der Grund dafür ist einfach. Viele seien gestorben, andere wiederum seien mittlerweile so alt, dass sie den Gottesdienst nicht mehr aufsuchen können. Es seien nicht viele, die weggeblieben sind, obwohl sie noch gesund und kräftig sind. „Das ist eine Tendenz in Gesamtdeutschland, da macht Buchen leider keine Ausnahme“, erklärt die Seelsorgerin. Das Interesse an der Gemeinde halte sich zwar in Grenzen, trotzdem sei sie bei Besuchen immer wieder erstaunt, wie gut informiert viele Menschen über die Vorkommnisse in der Christusgemeinde seien.

„Es gibt einen harten Kern von Mitarbeitenden“, verdeutlicht Fischer und freut sich sichtlich über dieses Engagement. Das sei einmal der tatkräftige Kirchengemeinderat – „ein tolles Team“ – und die gut funktionierende Seniorenarbeit. Der Besuchsdienst sei aber leider mangels Mitarbeitenden mittlerweile eingeschlafen. Die Jugendarbeit habe durch die Diakonin Johanna Moelter-Reich, die seit gut einem Jahr in Buchen wirke, neuen Aufschwung erhalten. Die Projekte wie zum Beispiel der Chill-out-Abend laufen laut Fischer gut und ziehen auch Leute an, die sich normalerweise nicht so im Gemeindefeld bewegen. Es gebe auch den Plan, aus dem gemeindeeigenen Garten einen Chill-Out-Area zu machen. Auch die Konfirmandenzeit werde zum Kontakt und zum Miteinander genutzt. Sie starte mit einem Vorstellungsgottesdienst mit anschließendem Grillen, an dem auch die Eltern teilnehmen. „Der Gottesdienst ist zwar das Zentrum meiner Arbeit, es ist aber eine Fehleinschätzung, dass kirchliche Arbeit nur dort stattfinden kann“, hebt die Theologin hervor.

Die Gemeinschaft werde gepflegt, zum Beispiel im Kirchengemeinderat durch Fahrten mit den eigenen Kanus oder Ausflügen. „Eine enorme Entwicklung hat es mit dem Familienzentrum unseres Kindergartens gegeben, was zu einem großen Teil Klaus Dieter Heller zu verdanken ist“, verdeutlicht Irmtraud Fischer. Richtig gut laufe es auch mit der Ökumene. „Die Zusammenarbeit mit Dekan Johannes Balbach ist toll“, lobte Fischer. Das mache Lust auf außergewöhnliche Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Andacht in der Tropfsteinhöhle oder die Adventsandachten mit wechselnden Orten.

Perspektivsatz hat Gültigkeit

Nach wir vor habe der 2007 miteinander formulierte Perspektivsatz Gültigkeit: „Wir sind mit unseren vielfältigen Begabungen eine lebendige und froh machende Gemeinschaft in Jesus Christus. Darum sprechen wir gezielt Menschen an und laden sie ein, teilzuhaben“. Dieser Satz bewege nach wie vor eine ganze Reihe von Mitarbeitenden und sei ein guter Antrieb, weil er wichtige Begriffe in sich vereine.

Seit zehn Jahren sei die evangelische Kirchengemeinde Buchen mit dem „Grünen Gockel“ zertifiziert und verpflichte sich damit zu umweltgerechtem Handeln. Viel habe man gerade im Gebäudebereich gemacht, zum Beispiel mit Pelletheizung und Isolierungsmaßnahmen, was auch ein stückweit die Voraussetzung für eine gute Zukunft schaffe. Eine gute Voraussetzung für eine gelungene Zukunft der Gemeinde sei der engagierte Kirchengemeinderat, der sich auch in der Jugendarbeit einbringe. Geocaching oder Besuche im Hochseilgarten gehören dazu. Erstmals habe es diesmal freiwillige Kandidaten für das Gremium gegeben, was ein positives Zeichen dafür sei, dass es die Lust zum Mitmachen gebe. Um die Gemeinde auch arbeitstechnisch fit für die Zukunft zu machen, sei die Errichtung einer neuen Dienstgruppe mit Bödigheim /Eberstadt und dem neuen Pfarrer Jürgen Fränkle geplant. Dadurch solle stärker auf Kooperation gesetzt werden als es heute der Fall ist.

Neue Wege beschritten

Auch die Evangelische Landeskirche in Baden gehe neue Wege. Derzeit laufe eine Kommunikationskampagne in Vorbereitung und zur Unterstützung der anstehenden Kirchenwahlen in drei Schritten: einer Postkarte, einem Brief – beide jeweils aufgeteilt in Altersgruppen – und schließlich den eigentlichen Briefwahlunterlagen. Nur wenn die Menschen verstehen würden, warum Kirche für sie relevant sei, würden sie erkennen, warum es wichtig sei, die Menschen, die sich ehrenamtlich in den Gemeinden für all die wichtigen Aufgaben engagieren, mit ihrer Stimme zu unterstützen.

Bewegung gebe es auch bei den Liegenschaften. Die Anzahl der Kirchengebäude soll reduziert werden, um konzentrierter die Finanzen verwalten zu können, aber auch, um die Gemeinden von Gebäuden zu entlasten. „Das ist zum Teil eine sehr schmerzliche Sache, wir sind in Buchen aber nicht stark davon betroffen“, so Fischer. Doch laut Landesbischof biete dies auch neue Perspektiven.

„Wir können uns das Konzentriertsein um den eigenen Kirchturm nicht mehr leisten“, ist sich die Pfarrerin sicher. Und zwar weder im eigenen Ort, noch weltweit. „Die Welt wird immer säkularer und Konfessionalismus hat da keinen Platz mehr“, meint die Theologin. Man werde im Himmel sicher nicht gefragt, ob man katholisch oder evangelisch gewesen sei. Es gehe vielmehr darum, ob für einen die Ausrichtung auf Gott und Jesus Christus so wichtig gewesen ist, dass sie einen geleitet und begleitet habe. Auf die evangelische Kirche in Buchen im Jahr 2050 angesprochen, hofft Fischer, dass es sich dann um „eine wahrscheinlich überschaubare, aber fröhliche und getroste Schar von Glaubenden handelt“, auch eine ökumenische Gemeinde hält sie für denkbar.

Das Kirchenlied „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ von Martin Gotthard Schneider beschreibt für Irmtraud Fischer die Gesamtsituation sehr passend. „Wir sind unterwegs auf dem Meer der Zeit, wir sind in Zeiten des Umbruchs“ stellt die Pfarrerin fest.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019