Kirche kam zu Menschen

Götzingen.Eine besondere Kar- und Osterwoche erlebten die Gemeindemitglieder von Götzingen. Denn nachdem in der Kirche keine Gottesdienste stattfinden durften, kam die Kirche hinaus zu den Menschen.

Am Palmsonntag zog ein Bläserduett durch die Straßen und verkündete mit dem Lied „Singt dem König Freudenpsalmen“ den Einzug Jesu in Jerusalem. Zur Erinnerung an das letzte Abendmahl hielten Mitglieder des Gemeindeteams am Gründonnerstagabend an zahlreichen Straßenecken „Zehn-Minuten-Gottesdienste“, die die Gläubigen an den Fenstern und Balkonen ihrer Häuser mitfeiern konnten.

Die Idee eines Kreuzwegspaziergangs wurde dann am Karfreitag in die Tat umgesetzt. An mehreren Stationen waren dafür Bilder und Texte aufgestellt worden. So konnte jeder Einzelne die Passion Jesu Christi „mitgehen“. Zum Höhepunkt des Osterfestes brachten Gläubige in der Osternacht das Licht der Osterkerze in die Straßen und verteilten es in dafür bereitgestellte Laternen.

Am Ostersonntag prangte die Osterbotschaft „Halleluja, Jesus lebt“ in großen Lettern am Götzinger Kirchturm. Der Kreuzweg war zu einem Osterweg umgestaltet worden, an dem ebenfalls die Osterfreude verkündet wurde. Auch die Mitglieder des Musikvereins trugen am Sonntagabend die Osterfreude in die Herzen der Menschen, indem sie von ihren Balkonen Osterchoräle über das Ort erklingen ließen.

Es war erfreulich zu sehen, dass bei Veranstaltern und Teilnehmern die Abstandsregeln konsequent eingehalten wurden. Das Motto „getrennt voneinander und doch miteinander“ kam voll zum Tragen. Die zahlreiche Teilnahme und die vielen positiven und dankbaren Rückmeldungen bestärkten das ehrenamtlich tätige Gemeindeteam und seine Helfer in ihrer wertvollen Arbeit. me

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020