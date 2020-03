Kinomobil kommt

Buchen.Das Kinomobil gastiert am Dienstag, 10. März, wieder in der Stadthalle. Das Bürgernetzwerk zeigt in Kooperation mit der Filmförderung und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg um 16 Uhr mit „Die kleine Hexe“ die erste Realverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler. Um 19.30 Uhr folgt der Film „Leberkäsjunkie“ – eine Kriminalkomödie aus dem Jahr 2019 mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz in den Hauptrollen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020