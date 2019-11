Kinderturntag in der Sporthalle

Hettingen.Der FC Viktoria Hettingen veranstaltet einen Kinderturntag für alle Kinder von ein bis zehn Jahren am Samstag, 9. November, von 13 bis 16 Uhr in der Hettinger Sporthalle. Beim Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren, und Springen können alle mitmachen – „Spaß und Freude an der Bewegung für alle“ ist das Motto, unter dem Kinder die Vielfalt des Kinderturnens ausprobieren.

Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen, Schwingen, Hangeln, Rollen und Drehen um alle Körperachsen. Kinderturnen ist die motorische Grundausbildung für Kinder.

Bundesweite Offensive

Der Tag des Kinderturnens und das Kinderturn-Abzeichen für alle sind Teil der bundesweiten Offensive Kinderturnen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) und seiner Landesturnverbände. Dabei steht die Bewegungsförderung und Teilhabe aller Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung an oberster Stelle. Beim „Kinderturn-Abzeichen für alle“ können sich alle Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend Bewegungsaufgaben lösen und damit das Abzeichen erwerben und gleichzeitig die Vielfalt des Kinderturnens kennenlernen. Das Kinderturn-Abzeichen umfasst insgesamt zwölf Übungen aus sechs verschiedenen Kategorien.

