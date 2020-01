Kindergarten beteiligt sich

Waldhausen.In der jüngsten Ortschaftsratssitzung hatte Ortsvorsteher Alexander Leix darauf hingewiesen, dass das bereits in der Kernstadt Buchen sehr gut angenommene Projekt „Mein Schutzengel“ – hier geht es um schnelle Hilfe für Kinder und Jugendliche in Gefahren- und Notsituationen – in 2020 auf weitere Stadtteile, unter anderem Waldhausen, ausgeweitet werden soll. Neben den drei bereits genannten Anlaufstellen Gasthaus „Goldener Stern“, der Firma Egenberger IT Solutions sowie dem Caritas Altenheim und Pflegezentrum wird sich auch der Kindergarten St. Michael Waldhausen an dem Projekt beteiligen. Es wird also künftig vier Anlaufstellen geben, an die sich die Kinder und Jugendlichen jederzeit spontan wenden können. WoLi

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020