Kinder gaben bei einem Malwettbewerb ihr Bestes

Neckar-Odenwald-Kreis.Am 25. September ist der Tag der Zahngesundheit. Und da für die Zahngesundheit eine gesunde Ernährung das A und O ist, will die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit des Neckar-Odenwald-Kreises Wissen über eine Ernährung vermitteln, die Mund- und Zahngesundheit stärkt.

Zahngesund bedeutet in erster Linie eine zuckerarme Ernährung. Für die Zähne ist nicht nur die absolute Menge zuckerhaltiger Lebensmittel wichtig, sondern außerdem, wie viele Male man zu Süßem greifen: Es ist am besten, nicht ständig zu naschen, sondern nur gelegentlich, idealerweise zu den Hauptmahlzeiten. Ausreichend zuckerfreie Getränke, am besten Mineralwasser, reduziert besonders die Kariesbildung. Lebensmittel, die Fluorid enthalten, Vollkornprodukte, viel Gemüse und Obst sind weiterhin zu empfehlen. In der Vergangenheit, genauer seit 1994 jährlich, wurden die Mitarbeiterinnen der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit von den Puppenspielern der Bühne „F“ und ihrem Theaterstück „Lieber Karotten als Erdbeerbonbons“ bei der Aufklärung unterstützt. Bereits der Titel sagt aus, worauf es ankommt – nämlich lieber frisches Gemüse als Zucker, der die Zähne nachhaltig schädigt.

Das Stück hat die Vorschulkinder in den letzten 25 Jahren geprägt. Die langjährige Tradition des Puppenspiels kann jedoch wegen Corona nicht fortgeführt werden. Die Mitarbeiterinnen der Arbeitsgemeinschaft Petra Turra, Sonja Hemberger und Marion Hoffmann wollten aber nicht, dass dieser wertvolle Erinnerungstag in Vergessenheit gerät und haben deswegen eine Malwettbewerb ins Leben gerufen. Mitte Juli erhielten die Kindergärten die Einladung mitzumachen. Thema, wen wundert’s: „Gesund beginnt im Mund – Mahlzeit“. Die Kinder wurden eingeladen, Bilder mit gesunden Lebensmitteln zu malen, die ein gesundes und strahlendes Lächeln schenken. Der Einsendeschluss war der 14. September. Flächen für die Kunstwerke werden in den Krankenhäusern und bei den Krankenkassen zur Verfügung gestellt. Da alle Kinder ihr Bestes gaben, sollten die drei Gewinner nicht durch Bewertung ermittelt sondern ausgelost werden. Den drei Gewinnern winken Sets mit authentischem Zahnarzt- Equipment und Arztkoffer (alles aus Holz) und je ein Geschenkkorb für den Kindergarten mit hochwertigen originalgetreuen Kaufladen-Lebensmitteln und Bilderbücher zum Thema. So hat der gesamte Kindergarten der Gewinner etwas davon.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020