Kinder als „Special Guests“ auf der Bühne

Die Grundschule Hainstadt soll von den Erlösen der dritten „Prime Session“ profitieren. Am Samstag, 19. Oktober, tritt unter anderem Stephanie Crutchfield auf.

Hainstadt. Aller guten Dinge sind drei: Nach den beiden erfolgreichen Auftritten im Vorjahr veranstaltet die Band „Prime Session“ ihr drittes Benefiz-Konzert am Samstag, 19. Oktober, in der Schulsporthalle der Grundschule Hainstadt. Das Organisationsteam ist sich beim Format treu geblieben: Wolfdieter Hieke, der Konzertveranstalter Blackout Eventmanagement und das „Bar-hamas“-Team wollen wieder mit dem Erlös etwas Gutes tun. Dieses Mal fiel die Wahl auf die Grundschule Hainstadt.

„Nicht mehr zeitgemäß“

„Zusammen mit André Ballweg bin ich früher dort selbst zur Schule gegangen. Mittlerweile gehen unsere Kinder dorthin und beim Schulfest stellten wir fest: Irgendwie ist vieles gleich geblieben“, erklärt Hieke. Damit meint der Bandleader der „Prime Session“ etwa die Ausstattung oder das Areal der Schule. „Vieles ist nicht mehr zeitgemäß und daran wollen wir zugunsten der Kinder etwas ändern.“ Das Geld soll der Elternbeirat bekommen, und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Hieke betont: „Das Geld soll weggelöst von festen, übergeordneten Instanzen verwendet werden. Das muss nicht besser oder schlechter sein, aber Eltern haben doch einen anderen Blickwinkel auf die Bedürfnisse ihrer Kinder“. Der Elternbeirat selbst kümmert sich an diesem Abend um das Essen, um damit weiteres Geld zu sammeln.

Bewährtes Muster

Als „Special Guests“ werden die Schulkinder mitintegriert in das Konzert. „Ob instrumental oder gesanglich: Die Kleinen werden auf der Bühne selbst aktiv und bereiten sich schon jetzt darauf vor.“ Um die etwa 450 Plätze in der Schulsporthalle zu füllen, wird die „Prime Session“ wieder nach ihrem bewährten Muster auftreten: Die Band erhält die ausgewählten Lieder erst wenige Tage vor dem Konzert. Da keine Zeit zum Üben bleibt, sind auf der Bühne individuelle Interpretationen und Spontanität gefragt. Die zwölfköpfige Besetzung setzt sich wieder mit professionellen Künstlern zusammen, die schon mit richtigen Stars zusammengearbeitet haben. Dazu gehört unter anderem auch Stephanie Crutchfield: Mit Udo Lindenbergs Panikorchester war sie jahrelang auf Stadiontour. Mit „Crutch“, ihrer eigenen Alternative-Rockband, spielte sie bereits im Vorprogramm des weltberühmten „Guns N’Roses“-Gitarristen Slash oder der Metalband „Papa Roach“. Sie stand auch schon mit „The Boss Hoss“, „Revolverheld“, Kylie Minogue, Sarah Connor und den „Imagine Dragons“ auf der Bühne.

Die „Queen of Funk & Soul“ Amy Sue wird ebenso auftreten wie Buddy Faber und Jochen Fischer. Musiker der Band „Glasperlenspiel“ und weitere Künstler ergeben eine „Prime Session“, die in dieser Konstellation noch nie auf der Bühne gestanden hat – genau wie es das Format vorgibt. Im kommenden Jahr soll übrigens wieder das Open-Air im Gewerbepark Hainstadt stattfinden. „Ideen dazu gibt es bereits“, so Hieke. Man wolle anknüpfen an das erste Konzert im Sommer 2018.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019