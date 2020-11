Kimi Geister wurde in Österreich Vizeweltmeister

Buchen.Die Buchener Kleintierzüchter blickten kürzlich in ihrer Generalversammlung im Gasthaus „Badischer Hof“ in Schlierstadt auf das Jahr 2019 zurück. Wie der Vorsitzende Norbert Reichert berichtete, wurde unter anderem eine Jungtierschau mit 143 Tieren durchgeführt. Die Lokalschau mit 386 Tieren sei die größte in der Vereinsgeschichte gewesen.

Bei der Kreis-Kaninchen-Schau in Mudau holte Buchen in der Vereinswertung den ersten Platz, punktgleich mit Schefflenz mit 1445,5 Pkt. Einzelkreismeister wurden: Johannes Reichert,Helmut Hofmann, Zuchtgemeinschaft Ernst und Thomas Schöllig, Norbert Reichert, Hermann Kortner und Ulrike Mandel.

Deutschen Meistertitel gesichert

Bei der Bundes-Kaninchen-Schau in Karlsruhe holte sich Hermann Kortner den deutschen Meistertitel. Vizemeister wurde Norbert Reichert. Auch bei weiteren Wettbewerben, etwa der Badischen-Landes-Clubschau in Sinsheim, waren die Buchener Züchter erfolgreich. Nach Angaben der Ringverteilerin Renate Sieber wurden 2019 insgesamt 550 Hühner- und Taubenringe benötigt. Dies waren 40 Ringe weniger als im Vorjahr.

Jugendleiter Stefan Sieber erwähnte unter anderem, dass Kimi Geister bei der Bundes-Kanninchen-Schau in Karlsruhe teilnahm. Für einen besonderen Höhepunkt sorgte Geister bei der ersten Zwerg Kaninchen- und Jugend-Kaninchen-Weltmeisterschaft in Wels in Österreich. Mit seinen Zwerg Widder rot holte er den Vizeweltmeistertitel in der Jugendklasse und bekam noch den Club-Ehrenpreis vom österreichischen Verband. Mit seinem Farbenzwerge blau errang er auch noch den dritten Platz. Kassier Johannes Reichert gab Auskunft über die Kassenbewegungen über das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Prüfer Philipp Sack und Thomas Schöllig bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Daraufhin wurden Reichert und der Vorstand von den Mitgliedern entlastet.

Reichert bleibt Vorsitzender

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Norbert Reichert, stellvertretender Vorsitzender Philipp Eistetter, Schriftführer Renate Sieber, Kassier Johannes Reichert, Jugendleiter Heike Geister, stellvertretende Jugendleiterin Conny Grabaud, Zuchtwart Kaninchen Hermann Kortner, Zuchtwart Tauben Horst Klischke, Zuchtwart Hühner Heinrich Sieber, Ringverteiler Renate Sieber, Tätowiermeister Dirk Elsweiler, Zuchtbuchführer Heike Geister, Beisitzer Thomas Schöllig, Andreas Berg, Philipp Sack, Helmut Hofmann, Kassenprüfer Thomas Schöllig, Philipp Sack, Zuchtanlagen-Verantwortliche Dmitry Lindegrün und Dennis Reider.

