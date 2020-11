Buchen/Osterburken.Im Seminar „Schlagfertigkeit trainieren“ lernen die Teilnehmenden unter Fachanleitung von Diplom-Ökonom Matthias Dahms, spontaner mit ihrer Sprache umzugehen, um auch in Belastungssituationen treffend formulieren zu können. Außerdem wird der richtige Einsatz der Körpersprache trainiert, um eine souveräne Ausstrahlung zu erlangen. Das VHS-Seminar findet am Freitag, 20. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr im VHS-Haus 2 statt.

Im Vortrag „Das kluge Testament“ werden neben der gesetzlichen Erbfolge unter anderem das Einzeltestament und das (Berliner) Ehegattentestament mit deren erbrechtlichen Konsequenzen dargestellt. Der Vortrag mit Fachanwalt für Erbrecht, Thomas Maulbetsch, findet am Dienstag, 24. November, von 19 bis 20.30 Uhr in der Schule am Limes Osterburken statt.

Aus der Kursreihe Kenntnisse für den Beruf bietet die VHS den Kurs „Outlook, E-Mail und Zeitmanagement“ an. Inhalte des Kurses sind unter anderem Tipps und Tricks zum Mail-Verkehr, die Nutzung des Outlook-Kalenders als Zeitplanungsinstrument und die Selbstorganisation mit der Outlook-Aufgabenliste. Das Seminar findet am Freitag, 27., und Samstag, 28. November, im VHS-Haus 2 in Buchen statt: freitags von 14 bis 17.15 Uhr und samstags von 9 bis 12.15 Uhr.

Die Raumgrößen bei den Seminaren und beim Vortrag sind ausreichend, um den Mindestabstand einhalten zu können. Eine Anmeldung ist vor allem für den Vortrag zwingend erforderlich.

Anmeldungen und Informationen unter Telefon 06281/557930 oder www.vhs-buchen.de.

