Kellerbrand ging glimpflich aus

Asbach.Heftig war die Rauchentwicklung nach einem Kellerbrand am Freitagmorgen in der Pfarrwaldstraße im Obrigheimer Ortsteil Asbach. Verletzt wurde dabei niemand, so die Polizei in einer Mitteilung.

Kurz nach 8.30 Uhr war Rauch in dem Zweifamilienhaus gemeldet worden. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen, die sich im Keller im Bereich eines Elektrogerätes entwickelt hatten, schnell löschen.

Das Ausmaß des Brandes wurde sichtbar, nachdem die Feuerwehr den Rauch aus dem Gebäude geblasen hatte. Im Keller wurden mehrere Elektrogeräte sowie die Deckenverkleidung zerstört.

Wohnungen unbewohnbar

Das Feuer verursachte so viel Rauch, dass auch die darüber liegenden Wohnungen stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aktuell sind sie nicht bewohnbar. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden. Beamte des Polizeireviers Mosbach versuchen nun die Ursache für den Brand herauszufinden.

