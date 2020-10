Buchen.Aufgrund der Verordnungen bezüglich der Corona-Pandemie und den steigenden Infektionszahlen ist die Umsetzung und der Schutz wegen der zu erwartende hohen Anzahl an Teilnehmenden an den Gräberbesuchen an Allerheiligen, 1 November, nicht gewährt. Aus diesem Grunde wird es in der Seelsorgeeinheit Buchen keine zentrale Gedenkandacht für die Verstorbenen auf den Friedhöfen geben.

Für den persönlichen Gräberbesuch gibt es ein Faltblatt mit Gebeten und einem Segengebet mit Texten und Gebeten, das in den Kirchen und auf den Friedhöfen vorzufinden ist. Ebenso wird für die Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres (von Allerheiligen 2019 bis Allerheiligen 2020) eine Kerze und das Namenschild in der Nähe der Friedhofshallen zu finden sein. Diese Kerze und das Namenschild können mit nach Hause genommen werden oder an einer im Friedhof aufgestellten Osterkerze entzündet werden.

