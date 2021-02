„Keine Übungen seit November“

Auch wenn es 2020 weniger Einsätze gab: Die Pandemie stellte auch die Feuerwehr Buchen vor eine besondere Herausforderung, wie Feuerwehrkommandant Andreas Hollerbach bestätigt.

Buchen. 56 Einsätze weniger als 2019 musste die Feuerwehr Buchen mit ihren 14 Abteilungen im vergangenen Jahr absolvieren. Es war zwar in dieser Hinsicht weniger los, dafür nehmen unter anderem Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen weiterhin zu. Und beim Blick auf die Altersstruktur der Mitglieder sieht Feuerwehrkommandant Andreas Hollerbach großen Handlungsbedarf, wie er den FN im Interview verrät.

Und dann gab und gibt es ja auch noch die Pandemie, welche vor allem den Übungsbetrieb und den kameradschaftlichen Austausch einschränkt.

Wie viele Einsätze musste die Feuerwehr in der Gesamtstadt Buchen im Jahr 2020 absolvieren?

Andreas Hollerbach: Im letzten Jahr mussten durch die 14 Abteilungen in unserer Feuerwehr Buchen 223 Einsätze in den verschiedenen Bereichen abgeleistet werden. Im Vorjahr waren es 279 Einsätze.

Was für Einsätze waren das genau?

Hollerbach: Es gab insgesamt 38 Brandeinsätze, 87 Technische Hilfeleistungen, 47 Fehlalarmierungen und 26 sonstige Einsätze. Außerdem wurde 25 Mal Überlandhilfe geleistet.

Welche Einsätze waren die größten und schwierigsten?

Hollerbach: 2020 gab es keine ganz großen und schwierigen Einsätze. Der Brand einer Gaststätte in Balsbach war sicherlich eine Herausforderung. Dort war die Feuerwehr Buchen mit der Drehleiter und dem Tanklöschfahrzeug als Unterstützung und Überlandhilfe angefordert worden.

Ebenso war neben der Feuerwehr Limbach und ihren Abteilungen auch die Drehleiter der Feuerwehr Mosbach am Einsatzort.

Gab es Einsätze, die nicht alltäglich und damit etwas „besonderes“ waren?

Hollerbach: Im letzten Berichtsjahr eigentlich nicht. Sicherlich waren die Einsätze aufgrund der Corona-Pandemie immer große Herausforderungen. Aber sonst gab es nichts „Besonderes“ zu erwähnen.

Gibt es unter den verschiedenen Einsätzen einen Trend zu erkennen? Im Bericht über das Jahr 2019 war davon die Rede, dass es vermehrt zu Fehlalarmen und Flächenbränden käme.

Hollerbach: Weiterhin nehmen die Türöffnungen in medizinischen Notfällen sowie die Unterstützungen der Rettungsdienste zu. Die Türen werden hier in der Regel gewaltfrei und somit schnell für die Versorgungen der Patienten geöffnet. Im letzten Jahr waren die Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen wieder etwas höher und einige Sonderobjekte auch außerhalb des Stadtgebietes haben uns sehr gefordert.

Wie viele Einsatzkräfte helfen insgesamt mit? Gibt es hier eine Entwicklung über die vergangenen Jahre oder liegen die Mitgliederzahlen auf dem Niveau der Vorjahre?

Hollerbach: In den Einsatzabteilungen leisten 371 Frauen und Männer ihren Dienst. Zum Vorjahr gab es eine leichte Steigerung. Allerdings ist die Tendenz zu erkennen, dass nicht immer so viele Einsatzkräfte aufgrund beruflicher Verpflichtungen verfügbar sind.

Wenn man die altersstrukturelle Entwicklung der Mitglieder in den nächsten Jahren betrachtet, gibt es hier großen Handlungsbedarf. In den nächsten zehn Jahren werden etwa hundert Mitglieder aufgrund des Erreichens der Altersgrenze von 65 in die Altersabteilung wechseln müssen und somit als Einsatzkräfte nicht mehr zur Verfügung stehen. Da müssen wir dringend ansetzen und uns Lösungen überlegen, auch wenn die gleiche Anzahl der Mitglieder der Jugendgruppen in unserer Jugendfeuerwehr in zehn Jahren 17 oder 18 Jahre alt sind und somit diese Lücke schließen könnten. Die Tendenz zeigt aber, dass uns das nicht immer gelingt.

Wie würden Sie den Zustand der Buchener Feuerwehr beschreiben. Gibt es Handlungsbedarf?

Hollerbach: Aktuell wird gerade der Brandschutzbedarfsplan erstellt. Dieser steht kurz vor dem Abschluss. Danach werden wir darüber berichten können. Allerdings konnten wir durch die Beschaffung und Auslieferung der beiden LF 10 für die Abteilungen Hettingen und Bödigheim im vergangenen Jahr den Fahrzeugbestand deutlich verbessern. Der Ausbildungsstand ist weiterhin gut. Aber auch da muss man immer dranbleiben, um die Vielseitigkeit der Feuerwehr auch abbilden zu können.

Die Pandemie hat sich auch auf die Arbeit der Feuerwehr ausgewirkt. Wie hat das Virus den „Alltag“ beeinflusst und was hat sich bei Einsätzen verändert?

Hollerbach: Natürlich hat die Pandemie sich massiv auf die Arbeit der Feuerwehr ausgewirkt. Nach dem ersten Lockdown und der Einstellung des Übungs- und Dienstbetriebes konnten wir von Juli bis Oktober unter großen Einschränkungen mit Hygienekonzepten und vorheriger Anmeldung zumindest ein paar Monate einen gewissen Übungsbetrieb durchführen. Seit November ist dieser aber wieder eingestellt.

Leider konnten wir auch, bis auf wenige Ausnahmen vor dem Lockdown, keine Versammlungen und Zusammenkünfte abhalten. Gerade der für die Feuerwehr unglaublich wichtige kameradschaftliche Austausch und das Leben in der großen Feuerwehrfamilie finden nicht statt. Das macht natürlich alle sehr traurig.

Ich bin aber sehr stolz auf unsere Mitglieder: Sie haben immer alles eingehalten, waren immer motiviert und halten zusammen. Das freut mich sehr und dafür gilt allen ein unglaubliches Dankeschön.

Wie sind die Einsatzkräfte mit den durch Corona verursachten Schwierigkeiten umgegangen? Gab es Unsicherheiten oder Ängste?

Hollerbach: Ich denke, dass ich diese Frage schon beantworten konnte. Ängste waren sicherlich da, wir mussten eben immer penibel auf den Schutz unserer Einsatzkräfte achten. Da musste aber auch jeder Einzelne mithelfen. Bei einem möglichen positiven Fall müsste dann eine ganze Feuerwehrabteilung in Quarantäne und dies wäre natürlich aufgrund der vielen Aufgaben der Feuerwehr Buchen eine kleine „Katastrophe“.

