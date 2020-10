Keine Proberäume verfügbar

Hainstadt.Die Mitgliederversammlung des Männergesangvereins Hainstadt fand im Saal des Gasthauses „Schwanen“ in Hainstadt statt. Nach den Berichten des Vorsitzenden Willi Schwind, des Schriftführers Peter Mayer und des Kassenwarts Richard Mayer erteilten die Mitglieder dem Vorstand die Entlastung.

Zuvor hatten die Kassenprüfer Gerhard Kern und Berno Woitsch eine ordnungsgemäße Buchführung bestätigt.

Für regelmäßigen Probenbesuch überreichte Vorsitzender Schwind Gutscheine an Peter Balles, Werner Häfner und Richard Mayer, die jeweils nur zwei Proben versäumt haben, sowie an Werner Henk, Hermann Klein und Werner Pföhler, die bei jeder Probe dabei waren. Für zehn Jahre Sängertätigkeit erhielten Ernst-Richard Müller und Peter Mayer Urkunden und Gutscheine.

Die Grüße der Ortschaftsverwaltung übermittelte Ortsvorsteherin Regina Schüßler. Abschießend gab Vorsitzender Schwind bekannt, dass es in Hainstadt bisher nicht möglich gewesen sei, eine unter Corona-Regeln geeignete Räumlichkeit für Probestunden zu finden. „Wie bemühen uns aber weiterhin“, so Schwind. Er bedankte er sich bei allen Sängern für ihre Unterstützung und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sich die Sänger in absehbarer Zeit wieder zum Singen treffen können.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.10.2020