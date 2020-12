Keine nennenswerten Veränderungen registriert

Buchen.Hunger! Mal geschwind lecker essen gehen? Ist aktuell nicht drin! Selbst kochen? Zu aufwendig, keine Zeit! In diesen ungewöhnlichen Corona-Zeiten bleibt in solch einem Fall nur noch der Griff zum Telefon. Fast alle Speisegaststätten bieten aktuell nämlich „Essen zum Mitnehmen“ an – „Essen to go“, wie das neudeutsch heißt. Wenn man Glück hat, bekommt man die Mahlzeit dann sogar noch geliefert.

Aber: Wenn die vielen, vielen Essen nicht mehr lecker auf dem Teller serviert, sondern in diversen Verpackungen ausgegeben werden, dann müsste doch in den vergangenen Wochen die Müllmenge im Neckar-Odenwald-Kreis merklich zugenommen haben. Pizzakartons, Alu-Schälchen, und so weiter...

Grundlegende Änderungen

„Wir haben in den vergangenen Wochen, analog dazu auch beim ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres, keine nennenswerten Veränderungen bei den Sammelmengen der gelben Verpackungstonne, Restmüll und auch der blauen Papiertonne registriert“, sagt Martin Hahn, Leiter der Unternehmenskommunikation der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald „KWin“ den FN. Allerdings schränkt er ein: „Wir hatten im Verlauf der letzten Monate mehrere grundlegende Änderungen in unserem abfallwirtschaftlichen System, so dass ein belastbarer Vergleich der Zahlen von 2019 und 2020 praktisch nicht möglich ist.“

Abfallmenge hat zugenommen

Aufgrund der flächendeckenden Einführung der Bioenergietonne (BET) steht den Haushalten seit dieser Zeit ein größeres Abfallvolumen (Restmülltonne und BET) zur Verfügung. Im Vergleichszeitraum haben die eingesammelten Abfallmengen (Summe aus Restmüll und BET) zwar um gut zehn Prozent zugenommen, teilt Hahn weiter mit, „das können wir allerdings nicht unmittelbar mit Corona in Verbindung bringen. Wir kennen vielmehr auch die altbekannte abfallwirtschaftliche Weisheit, dass sich ,Abfallvolumen mit Abfällen füllt’“. Dieses konkrete Beispiel soll zeigen, wie der Müll von „Essen to go“ richtig getrennt wird: Eine Familie bestellt Abendessen. Eine Pizza für die Mama, einmal Spaghetti Bolognese für die Tochter und einen Cheeseburger für den Papa. Wo entsorgt die Mama den Pizzakarton, in dem zur besseren Erhaltung der Wärme noch eine Alufolie liegt? Wo kommt das Aluförmchen hin, das noch fast halbvoll ist mit Spaghetti Bolognese, weil das Mädchen doch nicht so viel Hunger hatte, wie angedeutet, und wohin wirft der Papa seinen Styroporbehälter weg, in dem der Burger angeliefert worden ist (das, was vom Burger so runtergeplumpst ist, Salatstreifchen, Soße, liegt freilich noch drin)?

Alles trennen

Martin Hahn erklärt: Der Pizza-Karton, gehört in die blaue Papiertonne. Die Alufolie darin muss in die gelbe Verpackungstonne. Die restlichen Spaghetti der Tochter mit dem Löffel auskratzen und ab damit in die grüne Bioenergietonne. Das Alu-Schälchen gehört dann wieder in die gelbe Verpackungstonne. Und zur Styropor-Verpackung des „Papa-Burgers“ sagt Hahn: Wie bei den Spaghetti, Lebensmittel in die Bioenergietonne. Kleinere Mengen an Flüssigkeit, wie zum Beispiel etwas Soße, mit aufsaugendem Material, etwa mit Zeitungspapier, binden, dann in die Bioenergietonne, die Styropor-Verpackung in die gelbe Verpackungstonne.

Wenn man Müll von Mitnehm-Essen noch richtig trennt, dann schmeckt das auch der Umwelt. . .

Info: Alle Informationen zur richtigen Mülltrennung von „Essen to go“-Abfällen: www.awn-online.de

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020