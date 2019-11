Keine Müllabfuhr in der Fußgängerzone

Buchen.Der Weihnachtsmarkt findet von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, in der Fußgängerzone statt. Der städtische Bauhof hat mit dem Aufbau der Hütten begonnen. Dadurch kann die Müllabfuhr die Fußgängerzone nicht mehr befahren. Die Anwohner sollen daher die Bioenergietonnen für die Abfuhr am Mittwoch, 4. Dezember, die Altpapiertonnen am Donnerstag, 28. November, und Störstoffsammlung/trockene Wertstofftonne für die Abfuhr am Mittwoch, 27. November, an die Amtsstraße, Kellereistraße oder Hofstraße stellen (Bereitstellung am Abfuhrtag bis 6 Uhr). Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass es während der Aufbauphase, der Dauer und der Abbauphase des Weihnachtsmarktes zu Behinderungen für den Lieferverkehr kommt.

