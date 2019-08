Kein Vorschlag für das Amt des Ortsvorstehers

Götzingen.Die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates, zu der Ortsvorsteher Egbert Fischer neben den Gremiumsmitgliedern mehr interessierte Bürger als sonst in Sitzungen üblich begrüßen konnte, wurde in Rekordzeit abgewickelt, endete allerdings auch mit einem so wohl kaum erwarteten Novum.

Ganz besondere Grüße galten natürlich den neu gewählten Ortschaftsrats-Mitgliedern. Nach Hinweisen auf

...