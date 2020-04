Kein Trainingsbetrieb bis zunächst 15. Juni

Buchen.Die Aussetzung des Trainingsbetriebes aller Bestandsgruppen wie Wassergymnastik, Geselliger Tanz, Gedächtnistraining und Seniorengymnastik, sowie aller Kursangebote wird zunächst bis zum 15. Juni weiterhin gelten.

Gerade die vielen Bewegungsangebote der Senioren sind nicht nur als Training für Körper und Geist zu sehen, sondern oft gekennzeichnet durch soziale Begegnungen. Für viele Teilnehmer auch oft der einzige Tag in der Woche, an dem sie Kontakt mit anderen Menschen haben und ein geselliges Miteinander pflegen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und dabei wie selbstverständlich auch noch etwas Gutes tun für Geist und Körper.

Wirtschaftliche Einbußen

Der DRK Kreisverband Buchen bittet mit seinen vielen Übungsleitern die Teilnehmer dennoch um Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen auch hier auf das wöchentliche Treffen und den sozialen Kontakt verzichtet werden muss. Die vermuteten wirtschaftlichen Einbußen treffen den Verband nach den Umstrukturierungen zum 1. Januar besonders hart und stellen ihn vor extreme Herausforderungen, so das DRK.

Jeder nicht zurückgeforderte Mitgliedsbeitrag trage jetzt entscheidend zur Erhaltung und Stabilisierung der Angebote bei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020