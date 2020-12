Kein Gottesdienst auf BGB-Parkplatz

In der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen finden ab Weihnachten bis einschließlich 27. Dezember keine Gottesdienste statt. Auch die ursprünglich auf dem BGB-Parkplatz geplanten Gottesdienste an Heilig Abend können aufgrund der hohen Infektionszahlen im Landkreis nicht stattfinden. Zu den regulären Gottesdienstzeiten läuten die Glocken. Die Hefte „Anders Weihnachten feiern“ und die Fotobücher zum Krippenspiel können auch zu diesen Zeiten abgeholt werden und sind außerdem am Eingang zum Gemeindehaus ausgelegt. Es entsteht auch eine kurze Videoandacht, die, wie das Krippenspiel, im YouTube-Kanal der Gemeinde unter https://kurzelinks.de/Buchen zu sehen sein wird. Wie es mit den Gottesdiensten nach dem 27. Dezember weitergeht, wird bekanntgegeben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.12.2020