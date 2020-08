Karin Baumann vom RCO verabschiedet

Buchen.RCO-Mitarbeiterin Karin Baumann wurde am Freitag im Rahmen einer kleinen Feier verabschiedet. Die Geschäftsführer Linus Dick und Gerhard Baumbusch sowie Reiner Sämann, Gesamtleiter RCO Buchen und Walldürn, fanden viele lobende Worte. Besonders ihr Engagement und ihre Verlässlichkeit wurden hervorgehoben. Am 21. Juli 1984 wurde sie im Reisebüro der Volksbank Franken eingestellt. Am 1. November 1990 erfolgte die Übernahme durch die neugegründete Reisebüro Odenwald GmbH und im November 2003 wurde sie in die Reisecenter Odenwald GmbH als Teilzeitkraft übernommen, in der Karin Baumann seither ununterbrochen beschäftigt ist. Seit dem 1. September 2015 ist sie als Vollzeitkraft im Unternehmen tätig. Umzugsbedingt – Karin Baumann zieht nach Rosenheim und arbeitet dort an der Rezeption eines Hotels – gab es zum Abschied nach über 35 Jahren nur einen kleinen Blumenstrauß, dafür aber Gutscheine für schöne Dinge im neune Heim. Baumann sprach von einer „tollen Zeit mit den Kollegen“ und erinnerte mit einigen Anekdoten an das gemeinsam Erlebte. Bild: Olaf Borges

