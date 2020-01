Kandel ist Gegner beim Städteduell

Buchen.Mit „Stadt Land Quiz“ kommt der SWR am Mittwoch, 5. Februar, nach Buchen. Gegner der Nordbadener ist Kandel in der Pfalz, wie Bürgermeister Roland Burger in der Sitzung des Gemeinderates am Montag bekannt gab.

Beim Städteduell gegen Kandel dreht sich alles um Essen und Trinken. Wer weiß wo die Dickmacher versteckt sind, wieviel man trinken sollte oder wie welches Gericht heißt?

In Buchen im Odenwald, der Heimat des Grünkerns, und in Kandel in der Pfalz, im Zentrum des Gemüseanbaus, ist Moderator Jens Hübschen mit seinem Quizcomputer unterwegs. Wo kennt man sich besser damit aus, was auf die Teller kommt? In Buchen oder in Kandel? Bei wem ist am Schluss alles in Butter?

Teil des Quizs ist ein Bilderrätsel. Hier würde sich die Stadtverwaltung über großen Zuspruch und Unterstützung der Bevölkerung freuen. Beim Quiztag in Buchen wird unter anderem gegen 10 Uhr auf dem Buchener Wochenmarkt gedreht. borg

