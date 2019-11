Kampagnenbeginn gefeiert

Bödigheim.Pünktlich um 19.11 Uhr stand die Vorsitzende der Bödigheimer „Hanmertli“, Desireé Bischoff, mit ihrem leicht geschwächten Vorstand am Jugendhaus bereit, um sich vor den Augen der Mitglieder und den Besuchern des Martinsumzugs vereidigen zu lassen.

Nachdem das von Großen und besonders von den Kleinen beliebte Hannmertlilied gesungen war, ergriff Enken Kirmse als Zeremonienmeisterin das Wort und begrüßte alle Anwesenden. Sie forderte den Vorstand auf zu schwören: „Ich gelobe bei meinem linken Fuß in der Glumbe und dem Hering in der rechten Hand der Bedemer Faschenacht ein närrischer und treuer Diener zu sein.“

Florian Kirmse, in Vertretung für seinen Vater, übergab als Vollstrecker den heiß geliebten Hering. Die drei Vorsitzenden kamen dieser Aufforderung natürlich liebend gern und mit vollem Genuss nach.

Nur „Greta“, so der Name des diesjährigen Maskottchens, verweigerte den Hering, da sie, so ihre Auskunft, Vegetarierin sei. Nach der geglückten Vereidigung wurde dann fleißig mit Glühwein und heißer Wurst der Beginn der neuen Kampagne gefeiert.

