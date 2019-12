Buchen.Die Reihe „Buchen in concert“ wartet auch in der laufenden Saison mit einem Kabarettabend der besonderen Art auf. Am Samstag, 1. Februar, nimmt Michael Quast gemeinsam mit seiner Partnerin Sabine Fischmann und Rhodri Britton am Flügel die Operette „Im Weißen Rössl“ aufs Korn. Musik auf humorvolle Weise zu präsentieren, ohne sie zu denunzieren, das ist das Erfolgsrezept des Duos Sabine Fischmann und Michael Quast. In diesem „Weißen Rössl à trois“ erwartet das Publikum keine alpenländische Heimatschnulze, sondern eine freche Komödie rund um weltbekannte Hits, die überraschend neu zu hören sein werden. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr bei Tischbestuhlung und Getränkeausschank im Seitenbacher-Forum statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019