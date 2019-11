Justus Rechner ist Schachmeister

Götzingen.Erstmals wurde in der Schach-AG der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen, deren AG schon seit einigen Jahren fester Bestandteil des AG-Angebots ist, eine Meisterschaft um den Schultitel durchgeführt, an der sich 21 Mädchen und Jungs beteiligten. Jetzt wurde die Siegerehrung mit der Preisverleihung durchgeführt. Erster Schulmeister wurde dabei Justus Rechner (Klasse 4) vor Deniz Bechtold und Fabio Heinnickel (beide Klasse 3). Die AG wird im Januar mit einem Viererteam wieder an den Grund-Mannschaftsmeisterschaften des Neckar-Odenwald-Kreises teilnehmen, bei dem im letzten Wettbewerb ein dritter Platz belegt wurde. Auch in diesem Schuljahr soll bis zu den Sommerferien wieder eine interne Meisterschaft an der Nachbarschaftsgrundschule durchgeführt werden. Das Bild zeigt die AG-Teilnehmer, die alle Medaillen erhielten, mit den Pokalgewinnern Fabio Heinnickel, Justus Rechner und Deniz Bechtold (von links) sowie Mathias Müller von der Nachbarschaftsgrundschule (hinten liinks) und den AG-Leitern Christopher Holl und Karlheinz Eisenbeiser vom Schachclub BG Buchen . eb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019