Jugendwoche wird erstmals seit 1979 abgesagt

Buchen.Seit knapp vier Wochen fliegen im Buchener Mühltal wieder die gelben Filzkugeln über das Tennisnetz. Durch ein ausgeklügeltes Nutzungs- und Hygienekonzept, welches von der Stadt als „professionell“ bezeichnet wurde, bekam der TC Grün-Weiß die Spielerlaubnis unmittelbar nach Freigabe durch die Landesregierung.

Plätze in Eigenregie hergerichtet

Nachdem zunächst das Wetter den Saisonstart um einige Tage verzögert hatte, werden die Plätze seither rege genutzt. Somit kann der TC Buchen ein erfreuliches Zwischenfazit ziehen. „Wir sind froh, dass wir den Spielern alle sieben Plätze zur Verfügung stellen können. Da wir die Plätze in Eigenregie herrichten, war dies zu Beginn der Krise nicht unbedingt absehbar“, meinte der Vorsitzende Alexander Schulze. Mit drei bis fünf Personen wurden die Arbeiten über viele Tage hinweg erledigt, die sonst 20 bis 30 Personen an zwei oder drei Wochenenden durchführen. Schulzes Dank gilt daher allen Helfern, die in dieser Zeit unermüdlich ihre Freizeit für den Verein geopfert haben. Der Dank geht auch an alle Spieler, die sich vorbildlich an die vorgegebenen Hygieneregeln halten und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Somit wurde auch in Buchen ein kleiner Beitrag dazu geleistet, dass seit einigen Tagen in ganz Baden wieder Doppel gespielt werden darf.

Vereinsfeier fällt aus

Schweren Herzens haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, dass erstmals seit 1979 keine Jugendwoche stattfinden wird. Eine unbeschwerte Jugendfreizeit ist derzeit nicht absehbar und die Absage daher alternativlos. Schwergefallen ist auch die Abmeldung aller Mannschaften für den Spielbetrieb 2020, die – derzeit noch geltende – Schließung des Vereinsheims sowie die Absage der geplanten Feier zum 70-jährigen Bestehen des Vereins.

Ob in diesem Jahr ein LK-Turnier auf der Buchener Anlage stattfinden wird, ist noch nicht abschließend geklärt. „Wir werden die Entwicklung in den nächsten Wochen abwarten und dann eine finale Entscheidung treffen. Fakt ist, viele eingeplante Einnahmen werden in diesem Jahr wegbrechen. Zum Glück wurde bei uns in den letzten Jahren hervorragend gewirtschaftet“, so Schulze.

Daher schaut der Vorsitzende auch in der Coronakrise optimistisch in die Zukunft. Bereits in diesem Jahr werde man die Anlage mit einem neuen Spielplatz und einer Grillhütte weiter aufwerten. Man wird versuchen, diesen Weg auch in den nächsten Jahren weiter zu beschreiten, denn schließlich feiert der TC Grün-Weiß Buchen im Jahr 2025 sein 75-jähriges Bestehen – dann hoffentlich wieder unbeschwert und ohne Einschränkungen.

Erfreulich für den Verein ist auch, dass seit Öffnung der Anlage viele Nichtmitglieder den Sport für sich entdeckt haben. Über die Homepage können ein Platz gebucht und der Tennissport unverbindlich ausprobiert werden. Der Verein bietet auch Einstiegsangebote wie die Schnuppermitgliedschaft an. Mehr Informationen zu diesen Angeboten und dem Verein gibt es unter www.tc-gw-buchen.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.06.2020