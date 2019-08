Jürgen Fränkle wird neuer Pfarrer

Eberstadt/Bödigheim.Nach der Zurruhesetzung von Pfarrer Mathias Bless im Herbst 2018 wird die Pfarrstelle in Eberstadt nun wiederbesetzt. Jürgen Fränkle war die letzten zwölf Jahre in Sulzfeld Gemeindepfarrer und wird im September ins frisch renovierte Pfarrhaus in Eberstadt einziehen.

Wie Dekan Rüdiger Krauth mitteilte, ist Fränkle nun künftig für die Kirchengemeinde Bödigheim mit Seckach und Jugenddorf Klinge und für die Kirchengemeinde Eberstadt zuständig. Die Pfarrstelle Bödigheim ist seit dem Weggang von Pfarrer Moser-Feesche im Jahr 2013 vakant und konnte seither nicht besetzt werden. Der Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg hat beschlossen, die bisher getrennten Pfarreien zu einer zusammenzulegen. Ab jetzt gibt es ein Pfarramt für die beiden selbstständigen Kirchengemeinden Eberstadt und Bödigheim. Das Pfarramt ist im evangelischen Gemeindehaus Bödigheim. Der Einführungsgottesdienst wird am Sonntag, 22. September, um 14 Uhr in der Bödigheimer Kreuzeskirche stattfinden. Danach gibt es einen Empfang im evangelischen Gemeindehaus in Bödigheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019