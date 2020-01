Jubiläumsumzug „Getzemer Narre“

Götzingen.„Jubiläum – wir losse‘s krache! Sech molf elf Johr – kaum zu fasse!“: Unter diesem Motto steht der Umzug der FG „Getzemer Narre“ zur Feier des 66-jährigen Vereinsbestehens am Samstag, 11. Januar.

Die Wagen und Fußgruppen schlingeln sich ab 15.11 Uhr durch die Straßen von „Herzkerschehausen“. Am Ortseingang in der Sindolsheimer Straße geht es los. Teilnehmende Gruppen treffen sich zur Aufstellung ab 13.30 Uhr. Eingeladen zur Teilnahme sind alle interessierten Fastnachtsgesellschaften und Korporationen, wobei die Vorgaben der Umzugsordnung zu beachten und einzuhalten sind. Und natürlich ergeht die Einladung auch an alle Fastnachtsfreunde aus der Region. Der Umzug endet wie von den Nachtumzügen her gewohnt bei der Turn- und Festhalle und geht dort über in eine stimmungsvolle „After-Ümzuch-Party“.

