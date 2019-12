Jochen Schneider stellt Projekt vor

Buchen.Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis informiert am Dienstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr im Hugo-Geisert-Saal in Zusammenarbeit mit den Maschinenringen Mosbach und Odenwald-Bauland über das Thema „Smart Farming Anwendungen in der Landwirtschaft“, hierzu wird der Praktiker Jürgen Rüdt aus Ditzingen berichten. Jochen Schneider wird das Projekt „Landwirtschaft Digital 4.0“ vorstellen. Auf dem Hofgut Maxau testet ZG Raiffeisen gemeinsam mit dem LTZ Augustenberg sensor- und geodatenbasierte Verfahren für eine teilfächenspezifische Bewirtschaftung. Dabei werden neue Sensortechnik, Software und Satellitenverfahren im Anbauverfahren Baden-Württembergs untersucht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019