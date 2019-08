Jochen Kraus soll neuer Ortsvorsteher werden

Einbach.In der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Ortschaftsrates in Einbach begrüßte Ortsvorsteher Hubert Henn die beiden neuen Ratsmitglieder Jochen Kraus und Roland Henn, sowie eine Reihe von Einbachern Bürgern.

Auf dem ersten Tagesordnungspunkt stand die Neu- und Wiederverpflichtung der gewählten Mitglieder des künftigen Gremiums. Ausgeschieden sind die zwei langjährigen Mitglieder Klemens Schäfer und Martin Galm. Auf der weiteren Tagesordnung stand die Wahl des Ortsvorstehers. Als Vorschlag wurden Hubert Henn und Jochen Kraus genannt.

Bei der anschließenden Wahl kam es zu einer Pattsituation mit 3:3 Stimmen. Nach Ablehnung des Losverfahrens durch Jochen Kraus wurde eine weitere Wahlrunde auf einen neuen Termin vertagt, mit der Möglichkeit einen Beschluss für einen Gemeinderatsentscheid herbeizuführen. Dieser wurde bei dem neuerlichen Wahltermin am Mittwoch von dem bisherigen Ortsvorsteher Hubert Henn abgelehnt mit gleichzeitigem Rückzug seiner Kandidatur.

Als Gründe hierfür nannte der seit zehn Jahren im Amt befindliche Ortsvorsteher Henn das Pattergebnis im ersten Wahlgang und die Stimmenverhältnisse bei der Ortschaftsratswahl. Bei der anschließenden Wahl wurde dann Jochen Kraus als einziger Bewerber mit einer absoluten Mehrheit von 4:2 Stimmen für den Gemeinderat vorgeschlagen. Als Stellvertreter wurde nach zwei notwendigen Wahlgängen Winfried Bauer mit 5:1 Stimmen gewählt.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt der Sitzung wurde die Verabschiedung der bisherigen Ortschaftsräte Klemens Schäfer und Martin Galm sowie Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Ortschaftsrat für die Jahresabschlussfeier beschlossen. Winfried Bauer ist seit 30 Jahren im Ortschaftsrat und erhält hierfür das Verdienstabzeichen des Städtetages in Gold. Martin Galm erhält für 20 Jahre Mitgliedschaft das Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber.

Hubert Henn erhält für 20 Jahre Mitgliedschaft im Gemeiderat der Stadt Buchen und 15 Jahre Ortschaftsrat und zehn Jahre Ortsvorsteher in Einbach das silberne Verdienstabzeichen des Städtetages. Marcel Edelmann und Klemens Schäfer sind seit zehn Jahren im Ortschaftsrat und erhalten eine Auszeichnung des Gemeindetages.

