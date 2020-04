„Jetzt ist die Zeit für neue Ideen“

Buchen.Das persönliche Gespräch, die gemeinsame Chor- oder Musikprobe, den Gottesdienst in der Kirche, den Austausch und die Begegnung mit anderen – viele Menschen vermissen das. Die Seelsorgeeinheit Buchen will mit dem neu geschaffenen Internetportal www.buchen-gemeinsam.de ein wenig Abhilfe schaffen.

Nach dem Motto „Gemeinsam sorgen, hoffen, bitten“ kann jeder seine Gedanken schriftlich und seine Musik als Audio- oder Videodatei per E-Mail an die Seelsorgeeinheit schicken. Stadtpfarrer Johannes Balbach oder ein Vertreter trägt die Texte an jedem Tag, an dem kein Gottesdienst stattfindet, um 19.30 Uhr vor. Außerdem werden zuvor eingereichte musikalische Beiträge in diesen Live-Stream eingespielt. Diese „Meditationen“ sollen nicht länger als 15 Minuten dauern.

Internetseite entworfen

Wie Pfarrgemeinderätin Regina Wiener erläutert, entstand die Idee zu diesem Projekt bei einem beiläufigen Gespräch mit Gemeindemitglied Christine Berger-Grimm. Deren Mann ist Inhaber der Werbeagentur SchreiberGrimm in Buchen. Matthias Grimm erklärte sich bereit, eine entsprechende Internetseite zu entwerfen und die technischen Möglichkeiten einer Liveübertragung aus der Stadtkirche St. Oswald ins Internet zu prüfen. Nach kurzer Zeit gab er grünes Licht für dieses Projekt. Kantor Horst Berger wandte sich daraufhin über seinen persönlichen E-Mail-Verteiler an Sänger und Hobbymusiker in der Region. „Die Resonanz war sehr positiv“, sagt Berger.

Erste Musikbeiträge seien schon eingegangen. So habe Kaplan Julian Donner ein selbst gesungenes Lied eingereicht. Der Profi-Sänger Benedikt Nawrath filmte sich dabei, wie er, im Frack gekleidet, mit dem Cello einen Part aus Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ spielt.

Horst Berger beabsichtigt, für die Meditationen auch auf Archivaufnahmen des Kirchenchors zurückzugreifen, zum Beispiel auf Stücke aus Mozarts Krönungsmesse, die der Kirchenchor im vergangenen Jahr aufgeführt hat.

Übertragung aus der Kirche

Matthias Grimm, der die Technik während des Live-Streams übernimmt, plant, jeden Abend mit Smartphone und Notebook für die Übertragung der Meditationen in der Kirche anwesend zu sein. Er wird nicht nur die werktäglichen Meditationen mit seiner Smartphone-Kamera filmen und ins weltweite Netz übertragen, sondern auch die Gottesdienste der Osterliturgie. Dazu haben Mitarbeiter der Stadt Buchen ein Kabel mit WLAN-Hotspot vom benachbarten Rathaus zur Kirche gelegt.

Wie Dekan Johannes Balbach ankündigt, werde man ab dem Palmsonntag die heiligen Messen in der Stadtkirche St. Oswald in kleiner Besetzung zelebrieren. Wenn nach dem Weißen Sonntag das Versammlungsverbot noch nicht aufgehoben sein sollte, werde man den Live-Stream voraussichtlich fortsetzen.

„Reiz des Interaktiven“

„Jetzt ist die Zeit für neue Ideen“, stellt Balbach fest. „Als Kirche waren wir das bisher nicht gewohnt. Es ist eine Chance für uns, Neues zu entdecken.“ Möglicherweise behalte man diese neuen Formen der Seelsorge bei, auch wenn die Corona-Gefahr überwunden ist. Kirchenkantor Horst Berger fasziniert an dem Projekt unter anderem der „Reiz des Interaktiven“. Jeder könne sich kreativ an den Meditationen beteiligen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020