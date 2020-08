Jens Neser folgt auf Dr. Klaus-Dieter Roos

Mosbach.Personelle Veränderungen bei der Baugenossenschaft Familienheim Mosbach: Mit Wirkung zum 1. September wird Jens Neser neuer Geschäftsführender Vorstand. Der Neckarsulmer Diplom-Wirtschaftsjurist folgt damit auf Dr. Klaus-Dieter Roos. Der wird zum 1. Dezember 2020 als Geschäftsführender Vorstand ausscheiden und in die Funktion eines nebenamtlichen Vorstandsmitglieds wechseln. Voraussichtlich bis August 2021 wird er diese Rolle gemeinsam mit Peter Maurus, dem bisherigen langjährigen nebenamtlichen Vorstand des Familienheims, wahrnehmen.

Firma setzt auf Kontinuität

Roos hatte das Ruder im September 2006 von Horst-J. Müller übernommen. Und vergleichbar der aktuellen Situation nahmen diese beiden – Müller für mehrere Jahre im Nebenamt – die Vertretung der Mosbacher Baugenossenschaft wahr. Mit der jetzt getroffenen Regelung setzt das Wohnungsbauunternehmen auf Kontinuität. „Wir werden den gleichen reibungslosen Übergang wie im Jahre 2006 auch 2020 mit der Übergabe an Herrn Neser haben,“ ist sich Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Flicker sicher.

War in der 15-jährigen Ära von Klaus-Dieter Roos insbesondere die Konsolidierung des Unternehmens mit der kontinuierlichen energetischen Modernisierung des Wohnungsbestandes Hauptteil der Beschäftigung, so stehen zukünftig mit der Digitalisierung, mit dem 44 Wohnungen umfassenden Neubauprojekt in Haßmersheim sowie mit der Vermarktung eines großen Grundstücks auf dem Areal der ehemaligen Jugendherberge in Eberbach neue Projekte und Entwicklungen an.

„Jens Neser wird diese Herausforderungen annehmen und unsere Genossenschaft auch zukünftig positiv weiterentwickeln,“ sind sich die beiden Vorstände Peter Maurus und Dr. Klaus-Dieter Roos einig. Roos versäumt es dabei nicht zu ergänzen, dass der Nachfolger aus seiner Sicht die Ideallösung darstellt. Hatte Jens Neser doch sehr kurzfristig nach dem überraschenden Tod des damaligen Rechnungswesensleiters 2016 dessen Funktionen übernommen und konnte die entstandene Lücke für die Genossenschaft glücklicherweise schnell schließen.

Mit Wohnungsbau verbunden

Neser ist verheiratet, hat zwei Söhne im Alter von vier und zwei Jahren und wohnt derzeit in Neckarsulm. Verbundenheit mit der Wohnungswirtschaft bestand schon seit Beginn seines Berufslebens durch seine Tätigkeit als Prüfungsleiter beim Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen.

In dieser Funktion hatte er unter anderem die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach kennengelernt, zu der er Anfang 2016 auf die operative Seite des Geschäfts gewechselt war. Nun übernimmt er die Vorstandsposition.

Der Aufsichtsrat hatte ihn in seiner Sitzung im Dezember 2019 einstimmig gewählt. Vorausgegangen war ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Thomas Flicker fasste aus Sicht des Aufsichtsorganes die intensiven Diskussionen und das erreichte Ergebnis mit den Worten zusammen, dass „die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach mit einem neuen Kapitän, einer eingespielten Crew und einer bisher bestens verlaufenen Fahrt beruhigt und zuversichtlich neue Ziele ansteuern kann“.

Neser bedankte sich in seinem Schlusswort. „Ich freue mich, das in mich gesetzte Vertrauen in den kommenden Jahren bestätigen zu können. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und der Belegschaft werde ich alles daransetzen, das Familienheim als verlässlichen Partner für bezahlbares Wohnen in die Zukunft zu führen“, so Jens Neser wörtlich zu seiner kommenden Amtszeit.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.08.2020