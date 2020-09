Jahrgang 1955 traf sich

Hainstadt.Nach einem Sektfrühstück fuhr der Jahrgang 1955 mit einem Kleinbus nach Brackenheim zum Wein- und Obstbauhof Mathias Kühner und erlebte eine interessante Panoramafahrt durch das riesige Weinbaugebiet mit fachkundigen Hinweisen zum Weinbau und der Umgebung. Weiter ging es nach Langenburg, wo ein Teil das Deutsche Automuseum besuchte. Nach Kaffee, Kuchen und Eis ging es wieder in die Heimat zurück. Beim Abendessen im Gasthof „Engel“ in Walldürn wurden gemeinsame Schulerlebnisse ausgetauscht und Tränen gelacht. Am Sonntag musste man sich nach dem gemeinsamen Brunch im Café Witteman in Buchen verabschieden. Bild: Jahrgang

