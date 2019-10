Jahrgang 1949/50 kam in Buchen zusammen

Buchen.Die Heimatstadt Buchen zeigte sich am Wochenende bei strahlendem Wetter von ihrer schönsten Seite. Für den Jahrgang 1949/50 stimmte somit der Rahmen für das große Jahrgangstreffen – fast 40 waren der Einladung gefolgt. Vor allem für die Auswärtigen war von großem Interesse, was sich so alles in der Heimatstadt verändert hat. Ein Glanzlicht für Jung und Alt ist die „alla hopp!“-Anlage, wunderschön angelegt und fast mitten in Buchen. Hier traf man sich zum Sektempfang und wanderte anschließend entlang der Morre in den Museumshof. Dieser war sowohl die Kulisse für das obligatorische Gruppenfoto als auch der Startpunkt für eine kurzweilige wie interessante Stadtführung mit Annemie Kaiser. Hier zeigte sich, dass selbst alteingesessene Buchener immer etwas dazulernen können. Zum Kaffee traf man sich im „Prinz Carl“. Danach stand ein Friedhofbesuch auf dem Programm. Der gemütliche Ausklang war ebenfalls im „Prinz Carl“ bei bester Unterhaltung. Man freute sich schon auf das nächste Treffen. Besonderer Dank galt dem Organisationsteam um Regina Ebert. Bild: Martin Hahn

