Jahresorden wurde vorgestellt

Hettingen.Traditionsgemäß spiegelt der Jahresorden der Fregger das Motto der Kampagne wider, so auch in diesem Jahr. Anläßlich des 66-jährigen Bestehens der FG „Hettemer Fregger“ ist über dem Vereinsemblem eine Krone mit elf Sternen und darüber die Überschrift „Sechsesechzig Johr“ und das dann noch in vier Sprachen zu lesen. Die FG veranstaltet am Sonntag, 2. Februar, den Jubiläumsumzug, der um 13.30 Uhr beginnt. KM

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.01.2020