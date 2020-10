Inzidenz liegt jetzt bei 71,8

Neckar-Odenwald-Kreis.24 neue neue Infektionen hat das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Wochenende bestätigt. 14 am Samstag, zehn am Sonntag.

Am Samstag wurde in neun Fällen die Infektionskette geklärt unddie Kontaktpersonen ermittelt. In den anderen Fällen ist die Infektionskette unbekannt.

Am Sonntag wurde in drei Fällen die Infektionskette geklärt, darunter sind zwei Personen, welche sich

...