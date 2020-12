Inzidenz liegt bei 166,4

Neckar-Odenwald-Kreis.Gleich fünf Todesfälle gab es laut Lagebericht des Landesgesundheitsamts am Wochenende im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Neckar-Odenwald-Kreis. Dazu wird das Landratsamt am Montag weitere Informationen veröffentlichen. Am Wochenende konzentriere man die Kräfte auf die Nachverfolgung der Infektionsketten, so Pressesprecher Jan Egenberger.

Insgesamt 63 neue Corona-Infektionen

...