Interesse bleibt ungebrochen

Hainstadt.Der Ortschaftsrat Hainstadt kam kürzlich in einer Sitzung zusammen, wo der Fachbereichsleiter der Stadt, Günter Müller, über den Verfahrensstand „Bebauungsplan Neue Gärten 2. Änderung“ informierte. Viele Bauwillige und Interessenten waren anwesend, denn die Nachfrage nach Bauplätzen ist nach wie vor ungebremst. Auch dieses Jahr sind wieder neue Interessenten dazugekommen. Insgesamt werden in den „Neuen Gärten II“ 35 bis 40 neue Bauplätze entstehen, deren Größe zwischen 650 und 700 Quadratmeter liegt. Im zweiten Bauabschnitt in den „Neuen Gärten II“ in Hainstadt kann etwa 2022 der erste Spatenstich erfolgen.

Straßenführung wird angepasst

Damit es endlich weitergehen kann, muss noch viel geklärt werden. Die Straßenführung, die einst geplant war, wird neu angepasst. Außerdem muss das Umlegungsverfahren der Grundstücke noch durchgeführt werden. Es läuft eine naturschutzrechtliche Überprüfung und parallel dazu wird an einer vernünftigen Entwässerung gearbeitet. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass nicht zusätzlich zum Abwasser auch das Regenwasser in den Kanal abgeleitet werden soll. Daher wird geplant, die Entwässerung vom Niederschlagswasser ins Gewässer abzuleiten. Eventuell ist sogar ein Regenrückhaltebecken von Nöten. Unter anderem dafür ist ein Fachbüro für die Klärung mit eingeschaltet. Aufgrund von Eigentumsrechten wird es keine Entlastungsstraße für das Neubaugebiet geben. Dem Ortschaftsrat liegt es am Herzen, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, im Ort zu bleiben, weshalb die Erschließung der neuen Bauplätze weiter vorangetrieben wird.

Ebenso wurde in der Sitzung die Parksituation in der Adalbert-Stifter-Straße angesprochen. Es wurde vom Gremium auf das richtige Abstellen von Fahrzeugen hingewiesen, denn die erforderliche Rest-Mindestbreite für den Fahrverkehr von circa drei Metern muss gegeben sein. Ansonsten gilt ein Parkverbot. Ein weiteres Parkverbot gibt es an Kurven. Das Ordnungsamt wird in Zukunft öfters kontrollieren, hieß es in der Sitzung. Ein großes Problem ist die Vermüllung am Grillplatz, Häuserbrunnen und am Ruppsee.

Der Ortschaftsrat appellierte an die Bevölkerung, den eigenen Müll wieder mitzunehmen. Die Polizei werde gebeten, die Standorte häufiger zu kontrollieren. Besucher des Sees werden darauf hingewiesen, dass sich der See in Privathand befindet, daher wird an dieser Stelle auch kein Mülleimer von der Stadt angebracht. Wie bekannt wurde, spendet die Firma Braas eine Parkbank für den Ruppsee.

Außerdem fand laut dem Gremium eine Begehung des Holzplatzes statt. Beanstandungen gab es bei der Lagerung von zwei bis drei unzulässigen Materialien. Die Betroffenen werden angeschrieben. Die Mehrzweckhalle bleibt in den Ferien für die Vereine offen. Die zuständige Reinigungskraft befindet sich in dieser Zeit jedoch im Urlaub, daher muss die Reinigung von den jeweiligen Sportgruppen selbst übernommen werden.

Am 10. September gibt es eine Infoveranstaltung in der Mehrzweckhalle zum Thema „Glasfaser“. Die Firma BBV-Deutschland zahlt für jeden im Vorfeld abgeschlossenen Vertrag von Vereinsmitgliedern 25 Euro pro Vertrag für den Verein (wir berichteten).

Keine endgültige Aussage

Die Frageviertelstunde wurde von den Bauinteressenten rege genutzt. Unter anderem wurde nach den Bauplatzkosten für die Grundstücke „Neue Gärten II“ gefragt. Eine endgültige Aussage könne noch nicht getroffen werden, aber man gehe davon aus, dass der Bauplatz um die 110 Euro pro Quadratmeter voll erschlossen koste. Es wurde außerdem gebeten, im Bebauungsplan zu vermerken, dass Steingärten unzulässig sind, und die Frage nach der Anzahl der geplanten Straßen wurde mit zwei weiteren Querstraßen beantwortet.

In weiteren Fragen wurde auf die Parksituation in einigen Straßen und den Strauchbewuchs auf Gehwegen eingegangen. Außerdem wurde nach den drei neuen Bauplätzen „Unterer-Hainstadter-Weg“ in Buchen gefragt, die sich auf Hainstadter Gemarkung befinden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020