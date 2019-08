Interessante Stunden am Flughafen

Götzingen.Zum schon obligatorischen Jahresausflug des VdK-Ortsverbandes „Bauland“ hatte die Verbandsführung heuer den Flughafen Frankfurt als Ziel ausgewählt. Am Zielobjekt angekommen konnten dabei die Teilnehmer direkt in den Shuttle-Bus umsteigen, so dass die Besichtigungstour auch für Gehbehinderte leicht zu bewältigen war. Im Verlauf der zweistündigen Führung über das Flughafenareal wurden den Besuchern alle Bereiche erläutert. Dabei konnte der Tourbus auch recht nahe beim derzeit größten Flugzeug parken, so dass der Airbus A380 mit 575 Tonnen Startgewicht und Platz für 525 Passagiere in seinen gigantisch anmutenden Ausmaßen aus nächster Nähe in Augen-schein genommen werden konnte. Die Informationen während der Rundfahrt betrafen die permanenten Angaben über startende und landende Flugzeuge ebenso wie Angaben zur Größe des Flughafens, Umfang der Starts und Landungen, Anzahl der Beschäftigen und vieles andere mehr rund um den Flughafenbetrieb. Zum Mittagessen verweilte die Reisegesellschaft bei herrlichem Sommerwetter in der Gaststätte „Waldgeist“ in Hofheim. Ein Stadtbummel durch Miltenberg am Main verbunden mit einem Cafe-Besuch beschloss den rundum gelungenen Tagesausflug, der bei allen Teilnehmern in positiver Erinnerung bleiben dürfte. jm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019