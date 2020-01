Integrationsteam hat viele Aufgaben

Buchen.Die Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte Simone Fleckenstein berichtete in der Sitzung am Montag über aktuelle Schwerpunkte und Herausforderungen in der Arbeit ihres Teams. Das Integrationsteam der Stadt Buchen betreut aktuell 223 Geflüchtete in der Gesamtstadt. Dem Team gehören neben der Integrationsbeauftragten Simone Fleckenstein, Nadine Appenzeller, Lisa-Marie Keller und Susann Oltmanns-Heller an. Simone Fleckenstein berichtete von den aktuellen Schwerpunkten der vielseitigen Arbeit, mit sehr vielen Gesprächen und der Zusammenarbeit mit den verschiedensten Institutionen. Sie ging auf die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche für Geflüchtete ein und dankte allen Ehrenamtlichen, welche sich in der Integrationsarbeit einbringen. Abschließend wies sie auf das Fest „grenzenLos“ hin, das Kunst- und Musik-Festival findet am 13. und 14. Juni auf dem Areal der „alla hopp!“-Anlage in Buchen statt.

